Je li ovo korak bliže Dinamu? Gironin trener govorio o Livakoviću

Trener španjolskog nogometnog prvoligaša Girone, Miguel Angel Sanchez Munoz poznatiji kao Michel, rekao je da ne zna što će biti s hrvatskim vratarom Dominikom Livakovićem tijekom zimskog prijelaznog roka.

Livaković (30) je došao iz turskog Fenerbahčea prije gotovo tri mjeseca te još uvijek čeka na debi u katalonskom klubu. Prvi vratar Girone je Argentinac Paulo Gazzaniga (33) koji je ondje dvije i pol godine.

"To je moja odluka", izjavio je Michel na konferenciji za medije uoči nedjeljnog gostovanja kod Betisa.

Hrvatski mediji izvijestili su da bi Livaković mogao u siječnju otići iz Girone jer ne brani, a da je za njega zainteresiran njegov nekadašnji klub zagrebački Dinamo.

"Ne znam što će se dogoditi kasnije. Svatko ima svoje planove za budućnost, ali najvažnija je sutrašnja utakmica", rekao je Michel.

Čudne izjave trenera Girone

Girona, koja se nalazi na 18. mjestu među 20 klubova Primere, doputovala je kod petoplasiranog Betisa bez nekoliko ozlijeđenih igrača. Među njima je i treći vratar Vladislav Krapivtsov (20).

"Situacija je normalna. Sada imam dva vratara jer Krapivtsov nije u kadru. Obojica su dostupna i mogu braniti", izjavio je Michel.

Livakovića je Fenerbahče posudio Gironi do ljeta te je on i dalje prvi vratar hrvatske reprezentacije premda je posljednji put branio u klubu 31. kolovoza. Među vratnicama je bio u pobjedi Fenerbahčea od 3-1 nad Genclerbirligijem.

Hrvatska će za sedam mjeseci igrati na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku, a osvajaču brončane medalje sa zadnjeg prvenstva iz 2022. potrebne su minute na terenu kako bi bio u natjecateljskom ritmu.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi u idućih mjesec dana. Dogodilo mu se nešto nenadano, neočekivano", izjavio je za MaxSport nogometni agent Andy Bara, koji je posredovao u Livakovićevom prelasku iz Fenerbahčea u Gironu. Livaković je došao u Gironu jer je bio nezadovoljan minutažom u Fenerbahčeu, a sada mu se ponovila situacija.

"Odlučuje trener, a mi se možemo ljutiti ili ne", dodao je Bara.

Sportski direktor Girone, Quique Carcel, rekao je prije mjesec dana španjolskim medijima da nije bio obećao Livakoviću mjesto u udarnoj postavi kada ga je dovodio u klub. Poručio je da se mora izboriti za mjesto među vratnicama. Livaković nije bio dostupan Hini za komentar.

