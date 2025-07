Chelsea prazni svlačionicu kao nitko nikada: Maresca otpisao čak 17 igrača

Engleski Chelsea posljednjih godina postao je sinonim za trošenje u nogometu. Naravno, nije se štedilo ni u eri Romana Abramoviča, no otkako je klub preuzeo Todd Boehly, Chelsea troši ogromne iznose na velik broj igrača pa su ih tako u tri godine doveli skoro 40, a prodali ih vrlo malo. Tako su već i ovog ljeta dovedeni Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Bynoe-Gittens, Estevao Wilian, Dario Essugo i Mamadou Sarr.

Naravno da takvom politikom dovođenja bez odlazaka dolazi do gužve u svlačionici, a Chelseaju više ne može pomoći ni bratski klub Strassbourg. Stoga je vrijeme da se igrački kadar rasčisti, a trener Enzo Maresca navodno je otpisao čak 17 igrača, tvrdi talijanski insjader Nicolo Schira.

Several #Chelsea’s players are not in Enzo #Maresca’s Plans and are ready to leave (loan or permanent deal):

- Veiga

- Disasi

- Sarr

- Badiashile

- Anselmino

- Chilwell

- Gilchrist

- Ugochukwu

- Chukwuemeka

- Dewsbury-Hall

- Paez

- Sterling

- Jackson

- Nkunku

- Broja

- Guiu

-…