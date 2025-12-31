Zašto nije došlo do rukovanja? Trener Aston Ville pokušao je objasniti situaciju
Emery je nakon susreta pojasnio da iza izostanka rukovanja nema nikakvog sukoba
Aston Villa teško je stradala na Emiratesu, no poraz od Arsenala (4:1) ostao je u sjeni situacije nakon posljednjeg zvižduka. Trener Ville Unai Emery nije se rukovao s Mikelom Artetom, što je odmah potaknulo nagađanja.
Arsenal je utakmicu prelomio početkom drugog dijela pogocima Gabriela i Zubimendija, a posao su dovršili Trossard i Gabriel Jesus. Počasni gol za goste zabio je Ollie Watkins.
Emery je nakon susreta pojasnio da iza izostanka rukovanja nema nikakvog sukoba.
„Čekao sam Artetu, ali je bio zauzet. Volim brzo obaviti rukovanje i otići s momčadi u svlačionicu. U tome ne vidim problem“, rekao je Španjolac.
Govoreći o igri, istaknuo je da je Villa dobro izgledala u prvom poluvremenu, ali da su primljeni pogodak i ozljeda Onane poremetili ritam.
„Nismo odustali, ali Arsenal je trenutačno najbolja momčad u ligi“, zaključio je Emery, okrenuvši se nastavku sezone.
POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Bilić ekskluzivno za RTL o gorućim temama u Hajduku