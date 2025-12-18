Otkriven pravi razlog zatvaranja restorana Pepa Guardiole

Restoran Pepa Guardiole u Manchester Cityju se zatvara zbog povećanja poreza, do koje je došlo u sklopu veće poslovne stope u okviru reforme poreza na poslovanje. Tast Catala, restoran smješten u luksuznoj ulici u Manchesteru, bio je omiljeno mjesto na kojem je poznati španjolski trener često ugostio nove igrače i izvršni tim Manchester Cityja. Premijerligaške zvijezde i menadžeri, poput Mikela Artete i Kevina De Bruynea, posjećivali su restoran i uživali u jelima poput rižota od lignji koja je stajala 48.94 eura.

Otvorili restoran prije 7 godina

Pep i vrhunski kuhar Paco Pérez otvorili su restoran prije sedam godina s ciljem da u grad donesu okus svoje rodne Katalonije.

Međutim, u utorak je na web stranici restorana objavljena vijest da restoran zatvara svoja vrata u subotu, navodeći „iznimno izazovne uvjete poslovanja i rastuće troškove“ kao razloge za zatvaranje.

Ministrica Reeves iz Laburističke stranke napala je sektor ugostiteljstva odlukom da restoranima i pubovima bude naplaćena veća poslovna stopa u okviru reforme poreza na poslovanje. UKHospitality tvrdi da će ugostiteljski objekti morati platiti 76 posto više na porez u prosjeku, što izaziva strahove da će mnogi drugi objekti također zatvoriti svoja vrata. Rast troškova rada, energetski troškovi, problemi u opskrbi i niža potrošnja također opterećuju sektor, javlja The Sun.

Allen Simpson iz UKHospitality-a izjavio je sinoć:

"Ovo je još jedan primjer kako pritisci u poslovanju prisiljavaju restorane na teške odluke o zatvaranju. Uzastopni proračuni dramatično su povećali troškove zapošljavanja i uskoro će poslovne stope poskupjeti. Nažalost, to će ubrzati zatvaranje poslovnica i gubitak radnih mjesta u ugostiteljskom sektoru.“

Andrew Griffith, tajnik za poslovanje iz Laburističke stranke, dodao je:

"Novi proračun ministrice Reeves je još jedan autogol za restorane i pubove. Već su bili na gubitku zbog viših troškova plaća, a sada je povećanje poslovnih stopa vjerojatno za njih presudno.“

'Odluka Laburista je sramotna'

Tory MP Alan Mak također je komentirao:

"Konzervativci su smanjili poreze za restorane kako bi ih podržali kroz pandemiju i nakon nje. Odluka Laburista da ukine tu podršku je sramotna i štetno djeluje na našu ugostiteljsku industriju i glavne ulice.“

U proračunu od 26. studenog ministrica Reeves najavila je da će Minimalna plaća za odrasle porasti za 59 centi po satu na 14.47 eura od travnja 2026., što je ekvivalentno dodatnih 1.024,38 eura godišnje za radnika na puno radno vrijeme.

Minimalna plaća za osobe između 18 i 20 godina također će porasti za 95 centi na 12.70 eura po satu, što je veće povećanje nego što se očekivalo, jer vlada planira ukinuti nižu plaću za mlađe osobe i ujediniti je u jednu stopu za odrasle.

Za pripravnike i osobe u dobi od 16-17 godina plaće će porasti za 64 centa po satu na 9.36 eura. Ministrica Reeves izjavila je da će ovo povećanje pomoći u borbi protiv životnih troškova. No, UKHospitality upozorava da će ove promjene biti prenesene na potrošače kroz povećanje cijena.

Sektor također zabrinjava i porast trošarina na alkohol, koji će rasti u skladu s inflacijom Retail Price Index od 3,66 posto od veljače. To znači da će trošarina na bocu Prosecca rasti za 13 centi, crno vino za 15 centi, a gin za 44 centa.

U dodatnom udarcu, nije bilo smanjenja stope PDV-a za ugostiteljstvo od 20 posto niti smanjenja doprinosa za nacionalno osiguranje poslodavaca, što je industrija tražila kako bi smanjila pritisak na poslovanje.

Spokesperson Britanske udruge piva i pubova izjavio je: „Smtramo da je konstruktivni dijalog između pubova i MP-a ključan za donošenje promjena. Potrebno je više MP-ova koji posjećuju svoje lokalne pubove i podržavaju ih, a ne se protive Laburistima.“

Ministarstvo financija ukazalo je na podršku od 5.3 milijardi eura koja je dostupna za smanjenje troškova.

Ove je tjedne više od 250 pubova prijavilo sudjelovanje u kampanji "Taxed Out“, zabranjujući posjete Laburističkim MP-ovima u znak protesta zbog rasta poreza na poslovanje i PDV-a.

Troškovi porasli

Restoran Pepa Guardiole u King Streetu mogao je primiti 120 gostiju na tri kata, s prostorom za opušteno objedovanje i barom u prizemlju, restoranom na prvom katu i privatnim sobama za degustacijski meni na drugom katu.

Bivši trener Barcelone povezao se s kolegama Španjolcima — izvršnim direktorom Manchester Cityja Ferranom Sorianom i bivšim direktorom nogometnih poslova Txikijem Begiristainom — kako bi uložili 2018. godine.

Svjetski poznati kuhar Pérez doveden je kako bi nadgledao projekt, a on nosi pet Michelinovih zvjezdica kroz tri svoja restorana.

U izjavi objavljenoj u utorak, Tast Catala je poručio:

"Kao i mnogi drugi u ugostiteljskom sektoru, suočavali smo se s iznimno izazovnim uvjetima poslovanja i rastućim troškovima. Ali, nepokolebljiva podrška naših dioničara i predanost našeg tima pomogli su nam da prebrodimo ovih sedam godina. Najviše od svega, ponosni smo što smo mogli podijeliti dio Katalonije, naše voljene zemlje, s ljudima Manchester-a. Između sada i našeg posljednjeg servisa 20. prosinca, radujemo se dočeku svih naših gostiju i proslavi svega što je Tast oduvijek bio: odlična hrana, odlični ljudi i nezaboravni trenuci.“

'Bio je to lijep restoran'

Restoran je također obavijestio da će nepovratni vaučeri biti automatski refundirani. Jedan je kupac na društvenim mrežama komentirao:

"Bio je to lijep restoran, osoblje je uvijek bilo prijateljski i pažljivo, hrana uvijek dobra, ali cijene u King Streetu, to je teško vrijeme za ugostiteljstvo na tom kraju tržišta.“

Drugi je dodao:

"To je zapravo znak vremena, nažalost sedam godina je dugi period za restoran. Samo 50 posto njih opstane više od pet godina, a samo 17 posto preživi godinu dana.“

