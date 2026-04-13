Tragedija u Gani: Mladi nogometaš (20) ubijen u napadu na klupski autobus

Ganski nogometni savez (GFA) objavio je kako je krilni igrač tamošnjeg prvoligaša Berekum Chelseaja, 20-godišnji Dominic Frimpong ubijen u oružanom napadu na klupski autobus prilikom povratka s gostovanja kod Samertexa.

Napadači su zapucali na autobus kada se ovaj pokušao okrenuti i pobjeći im, a jedan od metaka je pogodio nesretnog mladića u glavu koji je zatim umro u bolnici.

"Ganski nogometni savez u istinskom je šoku i dubokoj žalosti saznao za vijest o smrti Dominica ​Frimponga iz Berekum Chelseaja. Incident je šokirao čitavu nogometnu zajednicu. Savez izražava iskrenu sućut obitelji preminulog, njegovim suigračima, osoblju i čitavom klubu u ovom teškom razdoblju", objavio je GFA.

