STRAŠNE SCENE /

Tragedija u Gani: Mladi nogometaš (20) ubijen u napadu na klupski autobus

Foto: Profimedia

Napadači su zapucali na autobus kada se ovaj pokušao okrenuti i pobjeći im, a jedan od metaka je pogodio nesretnog mladića

13.4.2026.
13:27
Hina
Ganski nogometni savez (GFA) objavio je kako je krilni igrač tamošnjeg prvoligaša Berekum Chelseaja, 20-godišnji Dominic Frimpong ubijen u oružanom napadu na klupski autobus prilikom povratka s gostovanja kod Samertexa.

Napadači su zapucali na autobus kada se ovaj pokušao okrenuti i pobjeći im, a jedan od metaka je pogodio nesretnog mladića u glavu koji je zatim umro u bolnici.

"Ganski nogometni savez u istinskom je šoku i dubokoj žalosti saznao za vijest o smrti Dominica ​Frimponga iz Berekum Chelseaja. Incident je šokirao čitavu nogometnu zajednicu. Savez izražava iskrenu sućut obitelji preminulog, njegovim suigračima, osoblju i čitavom klubu u ovom teškom razdoblju", objavio je GFA.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
