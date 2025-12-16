FREEMAIL
PAO U SMRT /

Tragedija u Brazilu. U stravičnoj nesreći preminuo talentirani igrač futsala

Tragedija u Brazilu. U stravičnoj nesreći preminuo talentirani igrač futsala
Foto: Profimedia

Nakon Gamyjeve smrti, Futsal savez federalne države Espírito Santo proglasio je tri dana žalosti i prekid svih utakmica u tom periodu

16.12.2025.
11:14
Sportski.net
Profimedia
Kako piše Daily Star, diljem Brazila odana je počast mladome igraču futsala koji je pao s krova hotela u kojem je boravio zbog prestižnog turnira za mlade.

Luis Felipe Gomes de Jesus (20) pao je s krova hotela u kojem je boravio zbog prestižnog U21 Brazil Futsal Cupa, turnira koji okuplja najbolje mlade talente iz cijele zemlje. Tragedija se dogodila na dan završetka turnira, a lokalni izvještaji navode da je Luis Felipe posrnuo i izgubio ravnotežu u tragičnoj nesreći. Luis Felipe bio je kapetan CEF Caratoira, momčadi sa sjedištem u gradu Vitoria u jugoistočnoj brazilskoj saveznoj državi Espírito Santo, dok se tragedija dogodila u hotelu Onda Mar u Recifeu, u saveznoj državi Pernambuco, gotovo dvije tisuće kilometara dalje.

Vatrogasci, policija i hitna pomoć pohitali su na mjesto nesreće, no popularnom Gamyju nije bilo spasa. Prilikom pada završio je u teško pristupačnom području između zida i uređaja za klimatizaciju.

„S dubokom tugom objavljujemo smrt našeg Luisa Felipea Gomeza de Jesusa, našeg Gamyja. Molimo Gospodina da ga primi raširenih ruku i utješi srca njegove majke, obitelji i svih koji su ga voljeli. Molimo za njegovu dušu bez osude, i neka Gospodin podrži njegove prijatelje i sve nas koji ostajemo. Neka nam Bog da snage da se suočimo s ovim trenutkom boli i patnje, osvjetljavajući naše korake i utješući naša osjećanja“, napisali su iz njegova kluba.

Nakon Gamyjeve smrti, Futsal savez federalne države Espírito Santo proglasio je tri dana žalosti i prekid svih utakmica u tom periodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Učke počeo već na parkingu: Nastavak okršaja Istre i Rijeke gledamo sljedeće godine

FutsalPad S Visine
