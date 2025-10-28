Torcida proslavila rođendan spektakularnom bakljadom: Pogledajte što se događalo u Splitu

Torcida, navijačka skupina splitskog Hajduka, u utorak 28. listopada 2025. godine proslavila je 75. rođendan.

Jedna od najpopularnijih ultras-skupina u Europi prati Hajduk na svakoj utakmici, a povodom te obljetnice se oglasio i klub.

"Najstarija navijačka skupina u Europi, ponos Splita i simbol vjernosti – hvala vam što već 75 godina svojim srcem, glasom i dušom nosite Hajduk!", objavio je splitski klub na društvenim mrežama, a Torcida je u svojoj objavi podsjetila na vlastitu povijest:

"Torcida je osnovana 1950., uoči nogometne utakmice s Crvenom zvezdom koju su pokrenuli dalmatinski studenti u Zagrebu Vjenceslav Žuvela, Ante Ivanišević, Ante Dorić i još neki, a prema riječima Ante Dorića glavni poticaj dao im je Bajdo Vukas koji je oduševljeno pričao o atmosferi na brazilskim stadionima. Splitski studenti koji su studirali u Zagrebu željeli su napraviti dotada neviđen spektakl kako bi pomogli igračima Hajduka u čemu su i uspjeli".

Torcida je rođendan proslavila spektakularnom bakljadom u Splitu, čije su se snimke pojavile na društvenim mrežama.

Torcida: Priča o najstarijoj navijačkoj skupini Europe

U srcu Dalmacije, gdje se ponos i strast prelijevaju s kamenih kala na tribine, rođena je priča koja nadilazi sport. To je priča o Torcidi, najstarijoj organiziranoj navijačkoj skupini u Europi, čije ime odjekuje nogometnim svijetom kao simbol nesalomljive vjernosti. Osnovana 28. listopada 1950. godine, Torcida nije samo skupina navijača; ona je društveni pokret, čuvar identiteta i neraskidivi dio duše HNK Hajduk Split. Njihov slogan "Hajduk živi vječno" nije samo fraza, već zavjet koji se prenosi generacijama.

Brazilska inspiracija i prkosni početak

Sve je počelo u Zagrebu, gdje je skupina dalmatinskih studenata, predvođena Vjenceslavom Žuvelom, Antom Dorićem i Antom Ivaniševićem, odlučila stvoriti nešto posebno. Bližila se ključna utakmica prvenstva, 29. listopada 1950., kada je u Splitu gostovala Crvena zvezda. Inspiracija je stigla s drugog kraja svijeta. Legenda Hajduka, Bernard "Bajdo" Vukas, vratio se sa Svjetskog prvenstva u Brazilu s pričama o nevjerojatnoj atmosferi koju su stvarali brazilski navijači, poznati kao "Torcida". Ta riječ, koja na portugalskom znači "uvijeni" ili "združena braća", savršeno je opisivala strast koju su splitski studenti željeli prenijeti na tribine.

Organizirali su dolazak tisuća navijača iz Zagreba u Split. U zoru na dan utakmice, probudili su igrače Crvene zvezde zaglušujućom bukom sirena i zvona ispred njihova hotela. Nošeni tom energijom, Hajduk je pobijedio 2:1 i osvojio naslov prvaka bez ijednog poraza. Rođena je legenda.

Godine represije i tinjajućeg otpora

Međutim, komunističke vlasti tadašnje Jugoslavije nisu blagonaklono gledale na takvo organiziranje. U Torcidi su vidjeli klicu nacionalizma i opasan oblik izražavanja identiteta koji je sustav nastojao potisnuti. Uslijedila je represija. Osnivač Vjenceslav Žuvela je uhićen i osuđen, kapetan Hajduka Frane Matošić izbačen je iz Komunističke partije, a mnogi članovi su proganjani. Ime Torcida bilo je zabranjeno.

Ipak, duh otpora nije ugašen. Tijekom 1950-ih i 1960-ih, navijanje je bilo neformalno, ali strast je tinjala. Početkom 1970-ih, na istočnoj tribini starog stadiona "Stari Plac", nova generacija navijača počela je uvoditi moderan, "južnjački" stil navijanja s transparentima, zastavama i pjesmama, stvarajući prepoznatljivu subkulturu.

Preporod i oblikovanje identiteta

Osamdesete su donijele preporod. Skupina se ponovno formalno organizirala pod imenom "Torcida 1980", odajući počast osnivačima i prenoseći baklju na nove generacije. Preseljenjem na stadion Poljud, Torcida je zauzela svoje mjesto na sjevernoj tribini, koja je do danas ostala njihov dom. To desetljeće obilježila su i rastuća rivalstva s navijačkim skupinama iz drugih republika, posebice beogradskih klubova. U tom periodu jača i nacionalna svijest, što je dovelo do stvaranja saveza s Dinamovim Bad Blue Boysima, kao oblika zajedništva u nadolazećim vremenima.

Simbol Dalmacije i čuvar Hajduka

Tijekom godina komunističke vladavine, kada je nacionalni identitet bio potiskivan, Hajduk i Torcida postali su mnogo više od sporta. Bili su simbol prkosa i skrivenog ponosa, način da se iskaže pripadnost Dalmaciji i Hrvatskoj. Grafiti s natpisom "1950" i danas krase zidove diljem regije kao podsjetnik na taj hrabri čin osnivanja. Početkom Domovinskog rata, mnogi pripadnici Torcide stali su u obranu domovine, a spomen-ploča na Poljudu svjedoči o 27 članova koji su položili svoje živote.

Danas je Torcida institucija. Poznata je po spektakularnim koreografijama, bakljadama i gromoglasnoj pjesmi koja nosi "Bile" do pobjede. Ona je društveni korektiv, glas naroda i vječni čuvar vrijednosti kluba. Od studentske ideje rođene iz ljubavi i prkosa, Torcida je izrasla u pokret koji dokazuje da, bez obzira na sve, Hajduk zaista živi vječno.

