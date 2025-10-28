Torcida povodom svog rođendana postavila ploču u blizini Trga bana Jelačića: Nije dugo stajala

Na 75. rođendan Torcide zagrebački ogranak skupine je u centru Zagreba postavio ploču na ulaz u zgradu na adresi Pod zidom 5 gdje se smatra da je začeta ideja o osnivanju ove navijačke skupine.

Ploča, međutim, nije dugo stajala u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića već je skinuta nakon otprilike dva sata. Kako je izgledala ploča pogledajte OVDJE.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Tog 28. listopada 1950. dan uoči velikog derbija Hajduka i Crvene zvijezde, koji je odlučivao o prvaku tadašnje države, studenti iz Dalmacije, predvođeni Korčulaninom Vjenceslavom Žuvelom, osnovali su prvu Hajdukovu organiziranu navijačku skupinu koja je dobila ime Torcida nakon što je nezaboravni Bajdo Vukas pričao priče kako brazilska Torcida radi čuda od navijanja na netom završenom Svjetskom prvenstvu.

Bijeli su u predzadnjem kiolu prvenstva pobijedili mrskog beogradskog rivala 2:1, a onda i u zadnjem svladali Budućnost 2:0 te tako osvojili prvenstvo bez ijednog poraza u dotad neviđenoj atmosferi pred rekordnim brojem gledatelja na legendarnom Starom placu.

Inače, u legendarnoj utakmici poveli su gosti golom Rajka Mitića, ali onda je sjajnim solo prodorom izjednačio Bajdo Vukas da bi pobjednički gol topovskim udarcem s 20 metara zabio Božo Broketa samo par minuta prije kraja utakmice.