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'Auf Wiedersehen' /

Torcida nije zaboravila prizore iz Praga: Zapalili transparent pa poslali brutalnu poruku

Torcida nije zaboravila prizore iz Praga: Zapalili transparent pa poslali brutalnu poruku
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Navijači Hajduka reagirali su na poruku Spartinih ultrasa posvećenu Ratku Mladiću

31.8.2026.
22:33
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je protiv Lokomotive odigrao vrlo dobru utakmicu i s dva pogotka ispratio goste natrag prema Zagrebu, no osim igre na terenu, pažnju je privukla i poruka Torcide s tribina.

Kako piše Dalmatinski portal, u drugom poluvremenu navijači Hajduka zapalili su transparent povezan s navijačima praške Sparte. Nakon toga sa sjeverne tribine začulo se skandiranje „Ratko Mladić, Auf Wiedersehen“, a potom i povici „Kiša pada, Srbija propada“.

Kao što smo prije prenjeli, Pozadina cijele priče seže do velikog praškog derbija odigranog u nedjelju. Najvatreniji navijači Sparte tada su iza jednog od golova razvili transparent s natpisom „RIP GENERAL“, odnosno „Počivaj u miru, generale“, uz zastavu Srbije.

Češki iDNES objavio je kako je poruka bila posvećena Ratku Mladiću, nakon čega se Sparta službeno ogradila od sadržaja transparenta.

Torcidina reakcija tako je bila povezana s događajima iz Praga, a cijela priča dobiva dodatni kontekst zbog toga što ultrasi Sparte već godinama održavaju dobre odnose s Delijama, najvatrenijim navijačima Crvene zvezde.

HajdukTorcidaRatko MladićSparta Prag
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