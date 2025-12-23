FREEMAIL
Bomba prijelaznog roka! U HNL se vraća nekada hit-igrač lige i dijete Hajduka

Bomba prijelaznog roka! U HNL se vraća nekada hit-igrač lige i dijete Hajduka
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Igra uglavnom na poziciji desetke, a može pokriti i desnu stranu

23.12.2025.
9:32
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
SHNL je gotov za ovu kalendarsku godinu što znači da klubovi kreću s pripremama i transferima za drugu polusezonu. Jedan od klubova kojem su pojačanja preko potrebna je NK Osijek i čini se da se stvari na Dravi već kotrljaju.

Naime, prema pisanju Dalmatinskog portala u Osijek bi trebao stići Tonio Teklić, dobro poznato HNL ime. Teklić se proslavio u Varaždinu gdje je briljirao nekoliko sezona što mu je omogućilo transfer u Tursku. Prije Varaždina igrao je za Hajduk gdje se nije nametnuo.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr. 

U Turskoj je igrao za Trabzonspor, Karagumruk i Erzurumspor, a prošloga ljeta je stigao u poljski Widzew gdje ga je vodio Željko Sopić koji ga sada želi i u Osijeku. Teklić bio bio drugo pojačanje ove zime nakon Borne Barišića koji se vratio u Osijek. 

Teklić je u SHNL-u odigrao 81 utakmicu i zabio 10 golova te još šest puta asistirao. Igra uglavnom na poziciji desetke, a može pokriti i desnu stranu. Sada će opet surađivati sa Sopićem koji je nakon remija sa Slaven Belupom najavio kako je upravi kluba predao listu igrača koje želi dovesti kako bi Osijek izborio ostanak u ligi.

Tonio TeklićNk OsijekHnlWidzew
