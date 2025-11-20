Fruk diže grad na noge: ‘Želimo odigrati našu najbolju utakmicu i srušiti Hajduk na Rujevici’

Nogometaši Rijeke pripremaju se za jedan od najvažnijih dvoboja sezone, a najavu utakmice protiv Hajduka dao je ofenzivac Toni Fruk, koji se nedavno vratio s reprezentativnog okupljanja.

Fruk je istaknuo kako u svlačionici vlada optimizam unatoč nešto slabijem rezultatskom razdoblju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Vjerujemo da možemo odraditi odličan posao i odigrati utakmicu koja će nam vratiti samopouzdanje i donijeti osmijeh našim navijačima. Hajduk je u dobroj formi, ali mi smo se ove sezone dobro postavili u derbijima, zato vjerujemo da možemo pružiti našu najbolju utakmicu dosad,” rekao je.

Mladi veznjak uoči derbija donosi i dodatno samopouzdanje – s Hrvatskom je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo.

“To mi puno znači. Dobro je igrati s najboljima na svijetu, a ovaj reprezentativni ciklus dodatno me podignuo. Uvijek se dobro osjećam kad se vratim u klub i nadam se da će taj osjećaj potrajati,” dodao je.

Sve o Rijeci i Hajduku čitajte na portalu Net.hr!

O očekivanjima i pristupu protiv Hajduka nije dvojio:

“Mislim da smo ove sezone odigrali odlične derbije, posebno protiv Hajduka. Šteta što nismo uzeli tri boda. Oni su u dobroj formi, ali volimo takve utakmice. Nema ljepšeg od Rujevice. Dat ćemo sve od sebe, pokušati dominirati u svakom segmentu igre i vjerujem da svi u svlačionici očekujemo najbolji ishod,” zaključio je Fruk.

Rijeka i Hajduk odmjerit će snage u atmosferi kakvu donosi samo pravi derbi, a Frukovi optimistični tonovi dodatno su podigli iščekivanje među navijačima bijelih.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Fruk nakon sezone iz snova: 'Iduće sezone bit će više problema, ali to smo i htjeli'