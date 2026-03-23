VELIKI TEST /

Fruk iz zračne luke: 'Ne gledamo ovo kao prijateljske utakmice'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

23.3.2026.
10:36
Hina
Stožer hrvatske nogometne reprezentacije predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem, te reprezentativci iz hrvatskih klubova otputovali su u ponedjeljak prema Orlandu gdje Vatrene očekuju prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila.

Ostatak igrača doći će na Floridu direktno iz svojih klubova. U zagrebačkoj zračnoj luci medijima je na raspolaganju bio napadač Rijeke Toni Fruk.

"Riječ je o jako teškim protivnicima i utakmicama, ali Hrvatska spada u rang tih najboljih reprezentacija na svijetu i ovo će biti idealan test za nas da vidimo gdje smo pred nastup na Svjetskom prvenstvu," kazao je Fruk.

"Naravno da nećemo rezultat ostaviti po strani, najvažnije je da se Hrvatska pokaže u najboljem svjetlu. Imperativ nam je pobjeda, ali vjerujem da ćemo isprobavati neke nove stvari u igri za Svjetsko prvenstvo i moramo ovo okupljanje shvatiti maksimalno ozbiljno. Ne treba gledati na te utakmice samo da su prijateljske, trebamo biti na maksimumu. Brazil je veliko ime, ali ima i Brazil veliki respekt prema Hrvatskoj s obzirom na naše prijašnje međusobne utakmice. Očekujem jako dobru utakmicu i da će Hrvatska pokazati puno," dodao je.

Osvrnuo se i na nekoliko posljednjih dana tijekom kojih je Rijeka odigrala sjajno u Francuskoj protiv Strasbourga (1-1), a potom doživjela težak ligaški poraz u Gorici (0-4).

"Iza mene je dosta čudan tjedan, poslije fenomenalne partije u Francuskoj završiti tjedan ovakvim porazom od Gorice je malo nedopustivo za prvaka, ali što je, tu je, to je nogomet. Okrećemo se nastavku prvenstva, plan nam je osvojiti Kup, a meni je ovo idealna prilika da malo skrenem misli i potpuno se posvetim reprezentaciji, fokusiram se na utakmice koje dolaze i radujem se tome," rekao je.

U Orlandu će ga dočekati nekadašnji klupski suigrač Marco Pašalić.

"Ovaj put mu je olakšano, čeka nas tamo, radujem se što ćemo se vidjeti poslije dugo vremena. A što se tiče dugog puta. Trebamo se već privikavati na to, neće biti lagano, ali sve je to dio života," naglasio je.

"Vatrene" prvo očekuje ogled protiv Kolumbije 26. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu, a pet dana kasnije na istom stadionu i protiv Brazila. Bit će to šesti međusobni ogled "Vatrenih" i "Selecaoa", a svi još uvijek pamtimo povijesnu pobjedu u četvrtfinalu SP-a u Kataru 2022. godine nakon izvođenja jedanaesteraca. 

Hrvatska Nogometna Reprezentacija, Toni Fruk, Svjetsko Prvenstvo 2026.
