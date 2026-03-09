FREEMAIL
ČEŠKI ELITNI RANG /

Golman ispucao loptu i razbio susjedu prozor

Golman ispucao loptu i razbio susjedu prozor
Foto: Vlastimil Vacek/Borgis/Profimedia

Koubek je pokušao ispraviti pogrešku obrane ispucavanjem lopte koja je, umjesto na centru ili u autu, završila u prozoru susjeda zgrade preko puta stadiona

9.3.2026.
15:17
Sportski.net
Vlastimil Vacek/Borgis/Profimedia
Nevjerojatne scene dolaze nam iz prve češke lige. Ondje su se u utakmici koja je završila 0-0 sastali Bohemians i Slovan Liberec, a glavna priča dana bio je golman Slovana.

Naime, Bohemians je imao jedan napad koji je obrana Slovana loše otklonila. Golman Slovana Tomas Koubek pokušao je ispraviti tu pogrešku ispucavanjem lopte koja je, umjesto na centru ili u autu, završila u prozoru susjeda zgrade preko puta stadiona.

Komičnu scenu pogledajte u videu ispod:

Slovan Liberec
komentara
