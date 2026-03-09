Golman ispucao loptu i razbio susjedu prozor

Nevjerojatne scene dolaze nam iz prve češke lige. Ondje su se u utakmici koja je završila 0-0 sastali Bohemians i Slovan Liberec, a glavna priča dana bio je golman Slovana.

Naime, Bohemians je imao jedan napad koji je obrana Slovana loše otklonila. Golman Slovana Tomas Koubek pokušao je ispraviti tu pogrešku ispucavanjem lopte koja je, umjesto na centru ili u autu, završila u prozoru susjeda zgrade preko puta stadiona.

Komičnu scenu pogledajte u videu ispod:

🇨🇿 Meanwhile, in the Czech First League, goalkeeper Tomas Koubek clears the ball into someone’s house in the match between Bohemians vs. Slovan Liberec.pic.twitter.com/q6KHnR8ZHI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 9, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Budimir puca od snage: 'Ne gubimo glavu ni kod velikog zaostatka i uvijek ga možemo preokrenuti'