FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGA PRVAKA /

Teške optužbe: 'Policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu...'

Teške optužbe: 'Policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu...'
×
Foto: Frederic Munsch/sipa Press/profimedia

"Pozvat ćemo UEFA-u, Olympique iz Marseilla i lokalne vlasti da formalno istraže ovaj slučaj kako bi se osiguralo da se izvuče pouka i da se ovakvo ponašanje ne ponovi", dodaje Newcastle.

27.11.2025.
14:41
Hina
Frederic Munsch/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleski prvoligaš Newcastle United izjavio je da je francuska policija "neselektivno napala" nekoliko njihovih navijača te koristila papreni sprej, palice i štitove dok je pratila gostujuće navijače sa stadiona nakon jučerašnjeg poraza u Ligi prvaka od Olympique de Marseillea (1-2).

 

Newcastle United u četvrtak je najavio da će se formalno obratiti UEFA-i, domaćinu i francuskoj policiji zbog "nepotrebne i nesrazmjerne" sile kojoj su njihovi navijači bili izloženi.

"Planovi su bili na snazi ​​za premještanje 500 navijača odjednom nakon što je prva skupina navijača puštena, policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu kako bi spriječila preostale naše navijače da se dalje kreću. To je poduzeto kombinacijom paprenog spreja, palica i štitova, a policija je neselektivno napala brojne navijače. Mnogi navijači bili su vidno uznemireni, posebno u gornjem dijelu gostujućeg sektora, gdje je naguravanje postalo očito", navodi Newcastle u izjavi.

Navijači koji su napuštali stadion podijelili su svoj bijes i frustraciju s osobljem Newcastlea, dodao je klub.

"Pozvat ćemo UEFA-u, Olympique iz Marseilla i lokalne vlasti da formalno istraže ovaj slučaj kako bi se osiguralo da se izvuče pouka i da se ovakvo ponašanje ne ponovi", dodaje Newcastle.

Newcastle je 11. u Ligi prvaka s devet bodova iz pet utakmica, a 10. prosinca gostuju kod Bayer Leverkusena, dok je Marseille 21. i sljedeću utakmicu igra protiv Union SG-a 9. prosinca.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

Newcastle UnitedLiga PrvakaOlympique MarseillePolicijsko NasiljePolicijaNavijači
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIGA PRVAKA /
Teške optužbe: 'Policija je počela koristiti nepotrebnu i nesrazmjernu silu...'