Gazzetta o Modriću: 'Dinamo nije opcija, ostale su dvije, ali i faktor iznenađenja'

Talijanska La Gazzetta dello sport pisala je o budućnosti vezne linije AC Milana, a naravno, tu je najvažnije pitanje Luke Modrića koji igra odličnu sezonu u Milanu s 40 navršenih godina.

"Njegov ugovor istječe u lipnju - mjesecu u kojem će igrati svoje peto Svjetsko prvenstvo u karijeri - ali Milan ima opciju produžiti ga za još jednu godinu, što bi željeli iskoristiti: odlučit će zajedno, a Modrićevo mišljenje očito će biti ključno", piše talijanski list pa nastavlja.

"Travanj i svibanj bit će odlučujući mjeseci. Povratak u Dinamo Zagreb trenutno nije u pitanju. Dvije su opcije na stolu: umirovljenje ili ostanak u Milanu još jednu sezonu, s ciljem podizanja razine momčadi i u Ligi prvaka. Čuvajte se faktora nepredvidljivosti. Modrić je razmišljao o završetku karijere u Real Madridu prije nego što je Milan pokucao na vrata", stoji u tekstu.

Luka je ove sezone u Milanu odigrao 33 utakmice u svim natjecanjima. Zabio je dva pogotka i upisao tri asistencije te je vrlo važan kotač u Allegrijevom Milanu. Hoće li to biti dovoljno da Modrić odluči ostati još jednu sezonu, vidjet ćemo, ali to se čini kao najrealniji scenarij.

