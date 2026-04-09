FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITANJE BUDUĆNOSTI /

Gazzetta o Modriću: 'Dinamo nije opcija, ostale su dvije, ali i faktor iznenađenja'

×
Foto: Agostino Gemito/Zuma Press/Profimedia

Luka je ove sezone u Milanu odigrao 33 utakmice u svim natjecanjima

9.4.2026.
9:12
Sportski.net
Agostino Gemito/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Talijanska La Gazzetta dello sport pisala je o budućnosti vezne linije AC Milana, a naravno, tu je najvažnije pitanje Luke Modrića koji igra odličnu sezonu u Milanu s 40 navršenih godina.

"Njegov ugovor istječe u lipnju - mjesecu u kojem će igrati svoje peto Svjetsko prvenstvo u karijeri - ali Milan ima opciju produžiti ga za još jednu godinu, što bi željeli iskoristiti: odlučit će zajedno, a Modrićevo mišljenje očito će biti ključno", piše talijanski list pa nastavlja.

"Travanj i svibanj bit će odlučujući mjeseci. Povratak u Dinamo Zagreb trenutno nije u pitanju. Dvije su opcije na stolu: umirovljenje ili ostanak u Milanu još jednu sezonu, s ciljem podizanja razine momčadi i u Ligi prvaka. Čuvajte se faktora nepredvidljivosti. Modrić je razmišljao o završetku karijere u Real Madridu prije nego što je Milan pokucao na vrata", stoji u tekstu. 

Luka je ove sezone u Milanu odigrao 33 utakmice u svim natjecanjima. Zabio je dva pogotka i upisao tri asistencije te je vrlo važan kotač u Allegrijevom Milanu. Hoće li to biti dovoljno da Modrić odluči ostati još jednu sezonu, vidjet ćemo, ali to se čini kao najrealniji scenarij.

POGLEDAJTE VIDEO: U manje od 24 sata napustila su nas tri velikana koji su ostavili neizbrisiv trag

Luka ModrićAc MilanReal MadridDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike