Arnautović došao do rekorda, a Austrija napravila nešto nezapamćeno u nogometu

Nogometaši Austrije zadržali su stopostotni učinak u skupini H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine uvjerljivom 10-0 domaćom pobjedom protiv San Marina, a Marko Arnautović je s četiri postignuta pogotka postao najbolji strijelac u povijesti te reprezentacije.

Arnautović je zabijao u 8., 47., 83. i 84. minuti te tako stigao do učinka od 45 golova za reprezentaciju pretekavši tako dosadašnjeg rekordera Antona Polstera koji je zabijao 44 puta za Austriju.

Austrijanci su napravili još jednu nevjerojatnu stvar koja se rijetko viđa, vjerojatno nikada.

Naime, svi igrači u polju koji su počeli utakmicu za Austriju ostvarili su učinak i sudjelovali u pogotku, dakle upisali ili gol ili asistenciju. Ostale golove zabili su Schmid (7), Gregoritsch (24), Posch (33, 42), Laimer (45) i Wurmbrand (76) dok su asistirali Danso, Alaba, Pass, Seiwald i Sabitzer.

EVERY OUTFIELD PLAYER SCORED AND/OR ASSISTED?! HAS THIS EVER HAPPENED BEFORE?! pic.twitter.com/DH6OCOYyJI — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) October 9, 2025

Austrija je na vrhu skupine sa 15 bodova, dva više uz utakmicu manje odigranu od druge Bosne i Hercegovine.

