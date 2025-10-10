Vučinić nakon povijesnog debakla Crne Gore: ‘Neki igrači misle da su majstori, a nisu!’

Crnogorska nogometna reprezentacija doživjela je jedan od najtežih poraza u svojoj povijesti. Na gostovanju kod Farskih Otoka, momčad Mirka Vučinića izgubila je čak 4:0, čime je upisala četvrti uzastopni poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Vučinić pronašao krivca

Poraz koji je trebao po mnogima bit rutinska utakmica pretvorio se u potpuni debakl. Nakon dva uvodna trijumfa, Crna Gora je upala u niz bez pobjede, s porazima i bez ijednog postignutog gola – gol-razlika u posljednja četiri susreta iznosi 0:12.

'Nažalost, moj debi neću pamtiti po dobrome. Krivicu preuzimam na sebe. Primili smo rani gol, izgubili koncentraciju i nismo imali mentalnu snagu vratiti se u utakmicu. Vidio sam previše pogrešaka, posebno kod prekida. Žao mi je, očigledno nisam uspio dovoljno utjecati na momčad,' rekao je Vučinić za Radio televiziju Crne Gore.

Iako je na teren poslao nešto pomlađeni sastav, Crna Gora je izgledala bezidejno i demotivirano. Farski Otoci, koji se inače rijetko mogu pohvaliti uvjerljivim pobjedama, potpuno su nadigrali “sokolove” u svim segmentima igre.

Raskol protiv Farskih otoka

U 16. minuti Olsen je probio obranu Crne Gore i asistirao Sorensenu za vodstvo domaćina, a već u 36. minuti Olsen je sam pogodio za 2:0. U drugom dijelu Farski Otoci su nastavili s dominacijom – Sorensen je u 55. minuti povisio na 3:0, a konačnih 4:0 postavio je Frederiksberg iz kaznenog udarca u 72. minuti.

Nakon utakmice, Vučinić je bio izuzetno iskren i oštar prema svojim igračima.

'Moramo se svi zapitati što nije u redu. Nekolicina nogometaša misli da su majstori, a nisu. Pravi majstori su oni koji trče, bore se i daju sve za svaku loptu. Mi to nismo pokazali. Naš mentalitet mora se promijeniti – bez volje, želje i trčanja nećemo stići nigdje,' poručio je bivši reprezentativac i legenda crnogorskog nogometa.

Nakon rezultatskog potopa u Toršavnu, Crnogorci u preostala dva susreta – protiv Hrvatske i Gibraltara – pokušat će barem popraviti dojam i vratiti povjerenje navijača. No jedno je jasno: u crnogorskom nogometu slijedi duboka analiza i nužne promjene.

