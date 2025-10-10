Bizarna situacija: Reprezentaciji bi moglo odgovarati da izgube što većom razlikom

Kao da Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nisu dovoljno komplicirane, UEFA ih je dodatno zakomplicirala s Ligom nacija pa tako reprezentacije koje su osvojile svoje skupine u Ligi nacija mogu do doigravanja za Svjetsko prvenstvo i ako odigraju loše kvalifikacije.

Među njima je čak i San Marino koji je osvojio svoju grupu i Ligi D i plasirao se u C. Četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje ne osvoje direktan plasman kroz kvalifikacije, dobit će priliku kroz play-off. San Marino u ovom trenutku navija da Švedska i Rumunjska budu u top 2 u svojoj skupini kako bi oni upali u taj play-off.

Švedska je nakon dva kola na trećem mjestu u teškoj skupini sa Švicarskom, Kosovom i Slovenijom. Rumunjska, s druge strane, je upravo sa San Marinom u skupini i San Marino im može pomoći da dođu do drugog mjesta.

San Marinu će biti u interesu izgubiti što većom razlikom

Naime, Rumunjska je trenutačno iza BiH i Austrije sa šest bodova manje od naših jugoistočnih susjeda, ali i s utakmicom manje. Rumunjsku također očekuje i gostovanje u BiH i domaća utakmica protiv Austrije kao i domaća utakmica protiv San Marina doma.

Tu dolazimo do problema. Ako bi Rumunjska dobila BiH u gostima i oni i BiH izgubili od Austrije, gol-razlika bi odlučivala o drugom mjestu. Tu bi San Marino mogao pomoći Rumunjskoj i sebi da dođu do doigravanja tako da sa što više razlike izgube od Rumunjske.

Bizarno.

