Izbornik Barbarez izgubio živce nakon kiksa BiH: ‘Ne razumijem, je li ovo kviz?!’

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je dramatičnu utakmicu na Cipru koja je završila remijem 2:2, iako su “Zmajevi” u jednom trenutku imali sigurnu prednost od dva gola.

Nakon dobrog otvaranaja nastao - kaos

Izabranici Sergeja Barbareza važan susret za kvalifiakcije za Svjetskoodlično su otvorili susret – Nikola Katić doveo je BiH u vodstvo, a u 36. minuti domaći vratar Neofytos Michael nespretno je reagirao i autogolom povisio na 0:2. Ipak, Cipar se nije predao. Konstantinos Laifis smanjio je na 1:2, a prava drama dogodila se u sudačkoj nadoknadi. U 96. minuti dosuđen je kazneni udarac za domaće koji je Ioannis Pittas sigurno pretvorio u izjednačenje.

Utakmica je trajala više od 100 minuta, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka mogla se osjetiti frustracija u redovima Bosne i Hercegovine. Tim Sergeja Barbareza ostao je na drugom mjestu skupine s 13 bodova, dva manje od vodeće Austrije koja je s visokih 10:0 svladala San Marino.

Unatoč propuštenoj pobjedi, izbornik Barbarez pokušao je ostati miran, ali nakon utakmice uslijedio je neugodan trenutak na konferenciji za medije. Jedan novinar upitao je kako je moguće da pojedini igrači budu pozvani u reprezentaciju, a nakon transfera u inozemstvo više ne dobiju poziv.

Vidno iznervirani Barbarez burno je reagirao:

'Ne razumijem pitanje, je li ovo kviz ili što? Je li to pitanje netko drugi napisao za tebe? Ti si taj koji uvijek dolazi s takvim insinuacijama. Ifet Đakovac je, primjerice, bio pozvan prošli put, ali se ozlijedio – za tvoju informaciju.'

U analizi utakmice za BHRT, Barbarez je istaknuo kako njegova momčad nije bila dovoljno agresivna u sredini terena:

“U veznom redu smo bili preblagi, nismo ulazili dovoljno čvrsto u duele. U drugom dijelu smo se popravili, imali nekoliko dobrih protunapada, ali nismo ih realizirali. Moramo biti odluniji.”

Izbornik je naglasio i kako su izostanci ponovno veliki problem reprezentacije:

“Nedostajalo nam je pet važnih igrača, no to je dio nogometa. Nadam se da će se do studenoga vratiti Kolašinac i Šarić, da možemo složiti konkurentniju momčad. Idemo dalje s onim što imamo i nećemo tražiti izgovore.”

Bosnu i Hercegovinu sada čeka prijateljski susret protiv Malte, dok će u nastavku kvalifikacija odmjeriti snage s Rumunjskom — u dvoboju koji bi mogao biti ključan za plasman na Svjetsko prvenstvo.

