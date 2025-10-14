Svi se pitaju u Srbiji: Tko je dao Piksiju ovoliku plaću?

Izbornik Srbije, Dragan Stojković Piksi, našao se na udaru zbog izuzetno visokih primanja, posebno jer rezultati izostaju. Prema tvrdnjama analitičara Rade Bogdanovića, Piksi je za četiri godine zaradio čak 11 milijuna eura.

„Njegov dolazak je kratko osvježenje. Nitko ne bi dao četiri i pol godine toliku plaću u Savezu bez rezultata. Ta plaća je ekvivalent plaća 70 vrhunskih kirurga i zato je izborniik podložan kritici“, rekao je Bogdanović.

Detalji ugovora nisu javni, ali se spekulira da osnovica iznosi oko 1,4 miliona eura, što bi s bonusima moglo doseći blizu šest miliona eura. Za srpske prilike, taj iznos je izuzetno visok, a pitanje je i tko je odobrio ovakva primanja.

Kada se Stojkovićeva plaća usporedi s najplaćenijim izbornicima svijeta, ona i dalje ne ulazi u top 10. Na vrhu liste su Carlo Ancelotti (Brazil) s 9,5 miliona eura i Thomas Tuchel (Engleska) sa 5,9 miliona eura, dok Stojković, iako visoko plaćen, ne dostiže te svjetske cifre.

