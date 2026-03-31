Kraj sna za Kosovo i Poljsku: Švedska i Turska idu dalje!

Nogometaši Švedske i Turske izborili su plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku pobijedivši Poljsku, odnosno Kosovo u finalnim utakmicama dodatnih Europskih kvalifikacija.

Švedska je u Solni dvaput vodila, ali Poljaci su dvaput uspjeli eliminirati zaostatak. Anthony Elanga je u 19. minuti donio početnu prednost Šveđanima, a u 33. minuti je izjednačio Nicola Zalewski. Pred kraj prvog dijela, u 44. minuti, Gustaf Lagerbielke je ponovno doveo Švedsku u vodstvo. Karol Šwiderski je u 55. minuti još jednom vratio Poljsku u igru za plasman na Svjetsko prvenstvo.

No, u završnici dvoboja su Šveđani napravili pritisak na gostujuću obranu i pretvorili ga u pobjedu u 88. minuti. Prvo je udarac Lucasa Bergvalla obranio gostujući vratara Grabara. Lopta se odbila do Besforta Zenelija koji je pogodio vratnicu. No, opet je na odbijenoj lopti bio igrač u žutom dresu, a to je bio Victor Gyoekeres, kojem nije bilo teško s nekoliko metara poslati loptu u mrežu.

Švedska će tako po 13. put igrati na Svjetskom prvenstvu, a prvi put od četvrtfinalnog poraza 2018. u Rusiji.

Za razliku od Šveđana, reprezentacija Turske će tek treći put biti na završnom turniru, a prvi put od 2002. kad su Turci na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji osvojili brončanu medalju.

Za svoj treći plasman na Mundijal pobijedili su reprezentaciju Kosova na gostovanju u Prištini s minimalnih 1-0. Tursku je na Svjetsko prvenstvo odveo Kerem Akturkoglu golom u 53. minuti. Kosovo je tako i u trećem pokušaju ostalo bez plasmana na najveće nogometno natjecanje.

