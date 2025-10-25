KAKav POVRATAK U ELITU /

Sveci igraju sezonu iz snova, pao je Chelsea: Trenutak odluke dogodio se na samom kraju

Sveci igraju sezonu iz snova, pao je Chelsea: Trenutak odluke dogodio se na samom kraju
×
Foto: Henry Nicholls/afp/profimedia

Ostale se utakmice igraju u nedjelju

25.10.2025.
18:07
Vehmir Džakmić
Henry Nicholls/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Sunderlanda kreirali su iznenađenje u devetom kolu engleske Premier lige, golom u 93. minuti pobijedili su na Stamford Bridgeu Chelsea s 2-1.

Uvodna su dva pogotka postignuta na startu utakmice. Garnacho je nakon lijepe asistencije Fernandeza doveo Chelsea u vodstvo, ali je u 22. minuti Isidor izjednačio na 1-1.

Sve do kraja susreta Chelsea je napadao, dok se Sunderland vrlo organizirano branio te je svoj bljesak dočekao u 93. minuti. Talbi je tada precizno pogodio za 2-1 i privremeni dolazak svoje momčadi na drugo mjesto ljestvice.

Mrski rival također stigao do pobjede

Newcastle je na svom stadionu pobijedio Fulham 2-1. U 18. minuti Murphy je realizirao kontranapad i pogodio za 1-0 domaćina. Izjednačenje je uslijedilo u 56. kada je Lukić pogodio za 1-1 i Fulham je jedan bod u džepu čuvao sve do finiša susreta.

U 90. minuti Newcastle je ipak stigao do sva tri boda. Udarac Osule je kratko odbio suparnički vratar, a prvi je do odbijene lopte stigao Bruno Guimaraes i pogodio za veliko domaće slavlje.

Ostale se utakmice igraju u nedjelju, a parovi su Arsenal - Crystal Palace, Aston Villa - Manchester City, Bournemouth - Nottingham Forest, Wolverhampton - Burnley i Everton - Tottenham.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Hajduka otkrila što očekuje u utakmici protiv Dinamo Cityja

Premier LigaChelseaLiverpoolSunderland
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKav POVRATAK U ELITU /
Sveci igraju sezonu iz snova, pao je Chelsea: Trenutak odluke dogodio se na samom kraju