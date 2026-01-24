SAD na udaru 'majke svih oluja': Police trgovina prazne, izvanredno stanje proglašeno u 15 država

Sjedinjene Američke Države suočavaju se s jednom od najtežih zimskih oluja u posljednjih nekoliko desetljeća, koja donosi kombinaciju obilnog snijega, ledene kiše, ekstremne hladnoće i snažnih vjetrova, uz ozbiljne posljedice za promet, opskrbu i svakodnevni život milijuna građana.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je informiran o "rekordnom hladnom valu i povijesnoj zimskoj oluji“ koja pogađa velik dio zemlje te naglasio da njegova administracija koordinira s državnim i lokalnim vlastima, piše CNN. Savezna agencija za upravljanje hitnim situacijama (FEMA), rekao je Trump, "u potpunosti je spremna za odgovor“. Građane je pozvao da ostanu sigurni i na toplom.

Bijela kuća potvrdila je da se situacija prati kontinuirano i da se primjenjuje pristup na razini cijele vlade. Iako Trump često vikende provodi u Mar-a-Lagu na Floridi, ovaj vikend ostaje u Washingtonu. U međuvremenu, FEMA je zaustavila daljnja otpuštanja djelatnika za pomoć u katastrofama, nakon što je u siječnju već otpušteno 300 radnika.

Masovna opskrba hranom i vodom

Uoči dolaska oluje, stanovnici Atlante masovno su se počeli opskrbljivati hranom i vodom. Automobili su se nizali ispred centra za donacije Hosea Helps, gdje su građani izražavali zabrinutost zbog mogućeg prekida opskrbe i otežanog kretanja. Predstavnici organizacije upozorili su da grad nije naviknut na zimske oluje te da i manja količina snijega može izazvati paniku.

Slična situacija zabilježena je i u Tulsi u Oklahomi, gdje su kupci izvještavali o gotovo praznim policama u trgovinama. Nedostajali su osnovni proizvodi poput jaja, maslaca, slanine, svježih namirnica i vode. Građani upozoravaju da bi zbog oluje mogli ostati u svojim domovima i do tjedan dana.

Foto: Timothy A. Clary/afp/profimedia

U glavnom gradu SAD-a donesene su izvanredne mjere: savezni uredi u Washingtonu, D.C.-ju bit će zatvoreni u ponedjeljak. Prognozira se do 25 centimetara snijega, s najvećim količinama u sjevernim predgrađima, dok će led predstavljati dodatnu opasnost. Putovanja bi mogla ostati izuzetno opasna i nakon prestanka oborina zbog naglog zahlađenja.

Meteorolozi upozoravaju i na razlike između zimskih oborina koje dodatno povećavaju rizik. Ledena kiša, koja se smrzava pri dodiru s tlom, može stvoriti opasne ledene površine i oštetiti infrastrukturu. Susnježica stvara skliske uvjete, dok snijeg zahtijeva niske temperature kroz cijeli atmosferski stupac kako bi se zadržao na tlu.

Povijesne količine snijega u Oklahomi

U Oklahomi se očekuju povijesne količine snijega. Nacionalna meteorološka služba prognozira do 33 centimetra snijega u Oklahoma Cityju, što se približava rekordu iz 2009. godine. U više od stoljeća i pol mjerenja, grad je samo tri puta zabilježio snježne oluje s 30 ili više centimetara snijega.

U Teksasu su vlasti pozvale građane na dugotrajnu pripremu. Dallas je već u "režimu odgovora“, a gradske službe upozoravaju stanovnike da se pripreme za ostanak u domovima četiri do pet dana, pa i dulje. Ceste se tretiraju, skloništa se pripremaju, a vlasti ističu da boravak na cestama sljedećih 48 do 72 sata predstavlja ozbiljan rizik. Nakon prestanka oborina mogući su i kvarovi na cijevima te pucanje vodovodnih mreža.

Otkazano više od 5000 letova

Zimska oluja snažno je pogodila i zračni promet. Nedjelja je postala najgori dan za otkazivanja letova u posljednjih godinu dana. Do subote ujutro otkazano je više od 5.100 letova planiranih za nedjelju, dok je gotovo 3.200 subotnjih letova već otkazano. Time je nadmašen prethodni rekord iz studenoga, zabilježen tijekom zatvaranja američke vlade.

Kako bi se ublažile posljedice mogućih nestanaka struje, elektroenergetske tvrtke iz više saveznih država šalju pomoć u pogođena područja. Radnici iz Minnesote upućeni su u Virginiju, Florida je poslala više od 185 radnika u jugoistočne države, što je najveća takva hladnovremenska mobilizacija u posljednjih nekoliko godina, a Nebraska šalje ekipe u Sjevernu Karolinu.

Izvanredno stanje proglašeno je u najmanje 15 saveznih država i u Washingtonu, D.C.-ju. Među njima je i Delaware, gdje je guverner Matthew Meyer proglasio izvanredno stanje koje stupa na snagu u nedjelju nakon ponoći. Odluka omogućuje mobilizaciju hitnih resursa i aktiviranje Nacionalne garde. Nacionalna meteorološka služba upozorava na obilne snježne padaline, do 30 centimetara u nekim područjima, snažne vjetrove i iznimno opasne uvjete za putovanje. Vlasti ne isključuju mogućnost uvođenja ograničenja u prometu kako se oluja bude intenzivirala.

Meyer je pozvao građane da se unaprijed pripreme, izbjegavaju nepotrebna putovanja i prate upute nadležnih službi, istaknuvši da je sigurnost zajednica prioritet tijekom ekstremnih zimskih uvjeta.