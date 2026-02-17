Kakav šok! Ervin iz Big Brothera postao neprepoznatljiv: Podijelio fotografiju i otkrio koliko ima kila

Ervin Mujaković, bivši fitness trener i sudionik regionalnog realityja Big Brother privukao je pozornost javnosti nakon što je objavio fotografiju na kojoj je otkrio da danas ima 170 kilograma. Njegov izgled znatno se promijenio u odnosu na razdoblje kada je bio poznat po atletskoj formi.

Od realityja do showbizza

Mujaković je popularnost stekao dolaskom do finala regionalnog izdanja showa, a publika ga pamti po odnosu sa Steffani Banić te simpatijama prema Barbari Šegetin. Nakon izlaska iz kuće pojavljivao se u glazbenim spotovima, radio kao model i nastavio karijeru u fitness industriji.

Ozljeda koja je promijenila tijek života

Godine 2022. doživio je tešku ozljedu u teretani zbog koje je nekoliko mjeseci bio nepokretan. Kako je sam ispričao, riječ je bila o ozbiljnoj diskus herniji koja mu je privremeno onemogućila normalno kretanje i značajno utjecala na njegov fizički izgled.

Nova faza i promijenjen izgled

Danas ističe da je prihvatio novu fizičku formu te naglašava kako su ozljede i životne okolnosti utjecale na njegovu transformaciju. Najnovija objava, u kojoj je otkrio trenutačnu težinu, izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

