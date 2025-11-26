Sukob u Realu. Dok jedna velika zvijezda tjera trenera, ponajbolji igrač svijeta ga podržava

Turbulentne podjele u svlačionici Real Madrida otkrivene su nakon što su španjolski mediji objavili koji su se igrači svrstali uz Viniciusa Jr. usred njegova sve žešćeg sukoba s trenerom Xabijem Alonsom, a koji igrači, uključujući Kyliana Mbappéa, javno i privatno daju podršku treneru pod pritiskom, prenosi Goal.

Dva (po)najbolja igrača svijeta drukčije vide situaciju

Izvješća iz Španjolske posljednjih dana ukazuju na unutarnju podjelu u Real Madridu, pri čemu više prvotimaca navodno nije zadovoljno Alonsovim vođenjem momčadi. Situacija se dodatno pogoršala nakon remija 2:2 protiv Elchea, koji je bio treća uzastopna utakmica bez pobjede za Real. Prema COPE-ovoj emisiji „El Partidazo“, pad rezultata probudio je frustracije koje su tinjale ispod površine i prerasle u jasne podjele među igračima. Mediji tvrde da je šest igrača, konkretno kapetan Fede Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick i Ferland Mendy, postalo nezadovoljno trenerovim odlukama i taktičkim rješenjima. Smatra se da je Vinicius u središtu pobune jer je ove sezone više puta bio izostavljen iz početne postave, a svih 90 minuta odigrao je samo četiri puta.

S druge strane, druga skupina igrača snažno je podržala Alonsovo vođenje momčadi u ovom turbulentnom razdoblju. Taj tabor čine Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Arda Güler, branič Dean Huijsen i bek Álvaro Carreras. Njihova podrška dolazi u ključnom trenutku za bivšeg trenera Bayer Leverkusena, koji se suočava s rastućom kritikom unatoč tome što momčad još uvijek drži vrh La Lige s 10 pobjeda u prvih 11 kola.

Razdor između Viniciusa i Alonsa navodno je dugotrajan, ukorijenjen u taktičkim neslaganjima i percepciji da je tretman prema njemu promijenjen u odnosu na eru Carla Ancelottija. Sukob je eskalirao ljetos u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva, kada ga je Alonso planirao ostaviti na klupi, a zatim ga postavio na desno krilo — poziciju koju Brazilac izrazito ne voli. Od tada igrač doživljava smanjenu minutažu i česte rotacije kao gubitak povjerenja, što je pojačalo frustracije.

Te frustracije došle su do vrhunca kada je Vinicius burno reagirao na zamjenu u El Clásicu, zbog čega je morao uputiti javnu ispriku. Iako se ispričao suigračima i klubu, namjerno nije spomenuo Alonsa, što je mnoge navelo na zaključak da je riječ o svjesnoj poruci.

Vinicius tjera Alonsa iz Reala?

Sukob sada utječe i na jednu od najvažnijih klupskih tema izvan terena — Viniciusovo produženje ugovora. Prema izvješćima, Brazilac je zaustavio pregovore i obavijestio predsjednika Florentina Péreza da ne želi dugoročno potpisati dok se ne razriješi situacija s trenerom, što zabrinjava Péreza jer je dio dugoročnih planova kluba.

To Viniciusovo nezadovoljstvo izazvalo je uzbunu, posebno uz izvješća da bi mogao odgoditi ili odbiti produženje ugovora dok se ne razriješi pitanje trenera. Španjolski mediji otišli su toliko daleko da tvrde kako su njih dvojica „ozbiljno zavađeni“, što stvara dodatnu zabrinutost u Valdebebasu. Iako klupski vrh javno podržava trenera, povijest kluba pokazuje da o dugovječnosti trenera odlučuju rezultati, jedinstvo momčadi i utjecaj najvećih zvijezda.

