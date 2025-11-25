Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa

U Real Madridu su odlučili da Xabi Alonso ostaje trener, unatoč nezadovoljstvu u svlačionici, javljaju u utorak španjolski mediji.

"Xabi je šef, iznad svih je igrača bez obzira koliko oni važni bili za ekipu. On je lider projekta i nitko ne sumnja u njega. Real Madrid podržava sve odluke Xabija Alonsa, pa čak i onu da Vini Junior određene utakmice počinje s klupe, te različite taktičke zamisli. Klub vjeruje da je on perfektan trener za Real. U potpunosti mu vjeruju", objavila je madridska Marca.

Posljednjih tjedana puno se piše o nezadovoljstvu zvijezda Reala s Xabijem Alonsom i njegovim metodama rada.

Frustracija se najviše primjetila na slučaju Viniciusa, čija je burna reakcija prilikom izmjene u El Clasicu obišla svijet. Njegov bijes nije bio samo trenutačna frustracija, već kulminacija nezadovoljstva zbog smanjene minutaže i veće taktičke odgovornosti. Iako se kasnije ispričao suigračima, klubu i predsjedniku, Alonso je bio znakovito izostavljen iz isprike.

Uz Vinicusa, Alonsom su navodno nezadovoljni i Fede Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick i Mendy. Španjolci pišu da su ga čak pokušali smijeniti, no u tome nisu uspjeli jer klub stoji iza trenera i sada neće imati drugog izbora nego prilagoditi se na ovu situaciju.

Real Madrid ove sezone jako dobro stoji u svim natjecanjima. U La Ligi su prvi s jednim bodom više od Barcelone, a u Ligi prvaka sedmi s učinkom od tri pobjede i jednog poraza.

