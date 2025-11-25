Manjak poštovanja ili opravdani protest? Ovako su dočekali Di Maríju nakon što je postao prvak

Mnogi bi mislili da Ángel Di María živi san u Argentini. Argentinski veznjak, koji je igrao za Manchester United, Real Madrid i PSG, između ostalih, ove se godine vratio u domovinu – u svoj Rosario Central. I čim se vratio, odmah je donio titulu – prvu nakon skoro četrdeset godina.

Prvaci ili ipak ne?

Nedjeljno je sunce obasjalo stadion Rosarija, Estadio Gigante de Arroyito, vjerni navijači čekali su svečani izlazak svoje momčadi na teren, a žuti dim se rasprostranio niz rub terena. Bio je to idealan ambijent za odlučujuću utakmicu osmine finala Liga Profesional doigravanja u Clausuri – jednoj od dvije lige Argentinskog nogometnog prvenstva. Naime, argentinsko prvenstvo jedno je od najkompliciranijih na svijetu te postoje dvije "lige". Jedna je Clausura, a druga Apertura. Apertura se igrala od 23. siječnja do 1. lipnja, dok je Clausura od 11. srpnja i igra se do 14. prosinca. Zbog tako kompliciranog načina odigravanja prvenstva Argentina često ima i dva prvaka u jednoj sezoni, a ove godine ih je čak tri. No, kako prenosi The Athletic, samo nekoliko dana prije utakmice osmine finala Clausure Argentinski nogometni savez (AFA) iznenada je izumio novi trofej i dodijelio ga Rosario Centralu. Trofej Campeón de Liga (Prvak lige) nastao je u uredu, osmišljen od strane izvršnog odbora prve lige i blagoslovljen od predsjednika AFA-e Claudija Tapije.

Novi trofej Prvaka lige dodijeljiva se momčadi s najviše bodova u ukupnom poretku, koji kombinira ovogodišnje Apertura i Clausura turnire, a ne osvajačima istih kako je bilo do sada. Prema tim novim kriterijima, Rosario Central, iako tijekom sezone nije osvojio nijedno stvarno natjecanje, proglašen je prvakom lige. Nakon proglašenja prvaka iz Argentinskog nogometnog saveza zatražili su igrače Estudiantesa da izvedu tradicionalni špalir za prvake, što se igračima nije svidjelo, te su u unaprijed isplaniranom prosvjedu, okrenuli su leđa Di Maríji i njegovim suigračima dok su oni izlazili na teren.

Estudiantes were forced by the AFA to give Rosario Central a guard of honor after this tweet, and they gave one today by TURNING THEIR BACK AGAINST the 'champions'. Unprecedented scenes!pic.twitter.com/y83JGJ0eMJ https://t.co/uMrcrSsM1m — toto 🇦🇷 (@totoscrib) November 23, 2025

Treba istaknuti da je aktualni predsjednik Estudiantesa bivši argentinski reprezentativac Juan Sebastián Verón. On javno zastupa stav da privatna ulaganja mogu biti financijski i sportski preporod za argentinske klubove, što se predsjedniku tamošnjeg saveza nikako ne sviđa, a prizori s nedjeljne četvrtfinalne utakmice, koju je Estudiantes dobio 1:0, dodali su novo poglavlje u sukobu. Izvještaji u Argentini u ponedjeljak sugerirali su da igrače Estudiantesa čekaju sankcije zbog odbijanja špalira. Verón bi također mogao snositi posljedice ako, prema navodima, igrači Estudiantesa potvrde da je okretanje leđa bila njegova ideja.

Nakon što je Rosario Central 31. listopada pobijedio Instituto de Córdobu, Di María je rekao novinarima da je njegov klub zaslužio da bude proglašen prvakom lige. U subotu, osvajač Svjetskog prvenstva nije odstupio. “Nismo to tražili,” rekao je Di María o trofeju Prvaka lige. “To je bila odluka velikih klubova. Mi smo je samo prihvatili. Svi su izvršni odbori to odobrili. To nije naša krivnja. Nitko nije rekao ništa. Osjećamo se kao prvaci… Nisam mislio da će se ovako nešto dogoditi. Ali prošlo je 38 godina otkako je Central završio kao najbolji klub kroz jednu sezonu. Za nas je to poput osvajanja titule. Važno je.”

Ne treba ni spomenuti kako je Di María u Argentini omiljen. Za tu je reprezentaciju igrao godinama te je, uz Lionela Messija, bio najvažniji igrač. Kada je u svibnju Di Maria napustio Benficu i potpisao za klub u kojem je odrastao, cijeli svijet se divio tom potezu, a sada je uvučen u sukob predsjednika nogometnog saveza i nekih drugih aktera u argentinskom nogometu.

