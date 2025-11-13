'Da se Pulisic preziva Pulišić i igra za Hrvatsku...': Amerikanci se ovakvom šamaru nisu nadali

Christian Pulisic (27) igra jednu od boljih sezona u Milanovom dresu. U devet nastupa u Serie A i talijanskom kupu već je zabio šest golova i upisao dvije asistencije, ali dio nogometne javnosti smatra da se njegov doprinos i dalje nedovoljno cijeni.

O toj temi govorio je bivši američki reprezentativac Stuart Holden u emisiji The Rondo američkog Goala. Na pitanje bi li Pulisic bio više cijenjen da je odlučio igrati za Hrvatsku, Holden je bez razmišljanja rekao da bi.

"Apsolutno bi ga više cijenili i imao bi veću tržišnu vrijednost. Još uvijek postoji stigma o nogometu u Americi", izjavio je Stuart Holden i nastavio:

"Kad neki igrač igra za bolju momčad ili u boljoj ligi, onda bolje kotira. Vidio sam da internetom kruže i takve grafike. Da je on Pulišić, a ne Pulisic, igrao bi za Hrvatsku i vrijedio bi 50 milijuna. Da je Pulisicinho i da je Brazilac, vrijedio bi 90 milijuna. Mislim da to apsolutno stoji. On je u top 25 igrača svijeta trenutačno. Igra sjajan nogomet u top pet ligi za ekipu koja je blizu vrha tablice."

Podsjetimo, Christian Pulisic ima i hrvatske korijene i svojedobno je, točnije 2016. kad je još igrao za Borussiju Dortmund, odbio igrati za Hrvatsku i odabrao nogometnu reprezentaciju SAD-a, za koju je dosad nastupio 82 puta i zabio 32 gola.

Djed Mate rođen je na otoku Olibu, a kada je kao 17-godišnjak potpisao za Borussiju Dortmund, uzeo je i hrvatsko državljanstvo kako u Njemačkoj ne bi trebao radnu dozvolu.

Iako je Holden procijenio da bi kao hrvatski reprezentativac vrijedio 50 milijuna, njegova trenutačna vrijednost na Transfermarktu od prošlog mjeseca iznosi 60 milijuna eura. Milan ga je, međutim, prije dvije godine doveo iz Chelseaja za 20,8 milijuna, a prije toga ga je londonski klub platio Dortmundu 64 milijuna eura.

