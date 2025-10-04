Modrićev suigrač u formi: 'Nevjerojatno je biti uz Luku, a ovo mu još nisam rekao'

Christian Pulisic jedan je od Modrićevih suigrača u Milanu. Američki reprezentativac hrvatskih je korijena, ali hrvatski ne govori te inzistira da se njegovo prezime izgovara Pjulisik.

Ipak, kao i većina, divi se Modriću s kojim sad i igra, a u intervjuu za YouTube kanal Serie A rekao je: Moja obitelj je hrvatskih korijena, veliki su obožavatelji Modrića. Moji su rođaci čak svom psu dali ime Luka. Nikad mu to nisam rekao. Moj ga djed isto obožava. Nevjerojatno je s njim trenirati, pokušavam učiti što više od njega. Puno razgovaramo, on nije ni svjestan, ali stalno ga gledam", rekao je Pulisic o Luki.

Pulisic je u Milan stigao iz Chelseaja prije dvije godine. Ove je sezone odigrao sedam utakmica za Milan i zabio čak šest pogodaka te još dva puta asistirao, očito je u odličnoj formi.

POGLEDAJTE VIDEO: Allegri se klanja Modriću