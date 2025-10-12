Strahota u Dublinu! Njemački huligani pretukli fotografa: 'Udarili su ga nogom u glavu'

Tijekom reprezentativne stanke, mnogi klubovi koriste priliku za prijateljske utakmice i dodatno uigravanje. Tako je Schalke 04, nekadašnji velikan Lige prvaka, odigrao susret u Dublinu protiv Bohemiansa, ali događaj je završio skandalom izvan terena.

Njemački drugoligaš pratio je velik broj navijača željnih europskih putovanja. Oni su uoči utakmice organizirali korteo kroz irsku prijestolnicu, što je izazvalo znatiželju prolaznika koji nisu ni znali da se ondje igra utakmica.

Jedan fotograf pokušao je zabilježiti prizor, no završio je brutalno napadnut. Njegova kolegica Carly Clark objavila je snimku incidenta uz opis:

Today in Dublin, I went to photograph what I thought was a parade. They grabbed my camera & pushed Steve over. They then kicked him in the head, unable to get up they continued to kick him. They were Schalke football hooligans. I'm so appalled & disgusted!! #schalkehooligans pic.twitter.com/48qNrff2vP — Carly Clarke (@ClarkeCarly) October 11, 2025

„Mislila sam da se radi o paradi. Zgrabili su mi kameru i gurnuli Stevea, a potom ga udarili nogom u glavu dok je ležao na podu. Užasnuta sam.“

Video se brzo proširio društvenim mrežama, a Schalke je odmah reagirao službenim priopćenjem:

„Nasilje u bilo kojem obliku potpuno je neprihvatljivo i suprotno vrijednostima našeg kluba. Surađujemo s policijom i podržat ćemo istragu“, stoji u objavi kluba koji je utakmicu izgubio 3:2.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin sprema feštu za svog Dalića: Evo što je HNS pripremio za proslavu jubilarne utakmice