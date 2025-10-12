Snimka sve OTKRILA /

Strahota u Dublinu! Njemački huligani pretukli fotografa: 'Udarili su ga nogom u glavu'

Foto: Profimedia

Video se brzo proširio društvenim mrežama

12.10.2025.
17:31
Sportski.net
Profimedia
Tijekom reprezentativne stanke, mnogi klubovi koriste priliku za prijateljske utakmice i dodatno uigravanje. Tako je Schalke 04, nekadašnji velikan Lige prvaka, odigrao susret u Dublinu protiv Bohemiansa, ali događaj je završio skandalom izvan terena.

Njemački drugoligaš pratio je velik broj navijača željnih europskih putovanja. Oni su uoči utakmice organizirali korteo kroz irsku prijestolnicu, što je izazvalo znatiželju prolaznika koji nisu ni znali da se ondje igra utakmica.

Jedan fotograf pokušao je zabilježiti prizor, no završio je brutalno napadnut. Njegova kolegica Carly Clark objavila je snimku incidenta uz opis:

 

 

„Mislila sam da se radi o paradi. Zgrabili su mi kameru i gurnuli Stevea, a potom ga udarili nogom u glavu dok je ležao na podu. Užasnuta sam.“

Video se brzo proširio društvenim mrežama, a Schalke je odmah reagirao službenim priopćenjem:

„Nasilje u bilo kojem obliku potpuno je neprihvatljivo i suprotno vrijednostima našeg kluba. Surađujemo s policijom i podržat ćemo istragu“, stoji u objavi kluba koji je utakmicu izgubio 3:2.

HuliganiNjemačkaDublin
