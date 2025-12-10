Stoje li Saudijci iza svega? Nakon drame na Anfieldu procurilo tko želi dovesti Salaha

Saudijski nogometni klubovi žele potpisati napadača Liverpoola Mohameda Salaha, ali im je potreban jasan znak da on tamo želi igrati, tvrdi Sky Sport.

Klubovi nisu kontaktirali Liverpool ni za jednog igrača, ali postoje nagađanja da bi Salah mogao napustiti Anfield nakon što je rekao da misli da ga nitko ne želi u klubu i da nema nikakav odnos s trenerom Arneom Slotom, što je nizozemski stručnjak demantirao.

Saudijski klubovi Al Ittihad i Al Hilal pokušali su potpisati Salaha u posljednje dvije godine, ali on nikada nije izrazio želju da napusti najvišu razinu europskog klupskog nogometa i preseli se u saudijsku ligu. Saudijski klubovi promijenili su strategiju i sada žele dovesti mlađe igrače, a ne zvijezde koje su pri kraju karijere, ali bi u slučaju Salaha napravili iznimku, izvijestio je Sky.

Al Ittihad je u rujnu 2023. Salahu dao usmenu ponudu od 150 milijuna funti, ali je to učinjeno kasno u prijelaznom roku kada su šanse za dogovor bile male. Salah je povezivan s prelaskom u Saudijsku Superligu prije nego što je u travnju potpisao novi ugovor s Liverpoolom, ali bilo je i razgovora o prelasku u suparničke klubove u Premier ligi i Europi. Egipćanin ima ponude iz Europe i možda ne osjeća da je pravo vrijeme za preseljenje u Saudijsku Arabiju.

Salah je u Liverpool došao iz Rome 2017. godine, gdje je odigrao 420 utakmica i postigao 250 golova, uključujući 33 u sezoni u kojoj je osvojio naslov prvaka Premier lige. S Liverpoolom je osvojio dva naslova prvaka Premier lige, Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, Community Shield, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup.