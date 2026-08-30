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Što se to kuha u Splitu? Izbornik 'uhvaćen' s trenerom Hajduka

Što se to kuha u Splitu? Izbornik 'uhvaćen' s trenerom Hajduka
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sliku su podijelili iz restorana ispred kojeg su bivši i sadašnji trener Hajduka porazgovarali.

30.8.2026.
22:53
Sportski.net
Neva Zganec/PIXSELL
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Došla su neka nova vremena u hrvatski nogomet. Hajduk se nakon 16 godina plasirao u europsko natjecanje, dok je reprezentacija nakon devet godina dobila novog izbornika.

Heroj prvog je trener Gonzalo Garcia, a drugog Slaven Bilić. Upravo su se njih dvojica našli u jednom splitskom restoranu, a sve je zabilježio konobar Viktor.

O čemu su bivši i sadašnji trener Hajduka razgovarali zasad nije poznato, a moguće je da je riječ o raspitivanju oko pozivanja nekog od igrača Hajduka u reprezentaciju. Prva utakmica pod novim izbornikom bit će 26. rujna u Pragu protiv Češke u sklopu Lige nacija, a nakon toga slijede susreti sa Španjolskom (29. rujna), Engleskom (3. listopada) i ponovno Španjolskom (6. listopada).

Gonzalo GarciaSlaven Bilić
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