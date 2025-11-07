Što jede jedan od najboljih napadača današnjice? Pa pečeni odojak, naravno!

Erling Haaland u zadnje je vrijeme odlučio od sebe napraviti veliku zvijezdu putem društvenih mreža. Pokretanjem YouTube kanala proširio je 'djelovanje' na internetu, a svaka njegova nova objava ima ogroman broj pregleda i 'lajkova'.

U četvrtom je kolu doma zabio gol za 2:0 u 4:1 pobjedi protiv svoje bivše momčadi, Borussije Dortmund, a onda izašao u grad. Kako jedan od, u ovom trentuku, najboljih napadača na svijetu slavi postizanje gola u uvjerljivoj pobjedi protiv svoje bivše momčadi? Pa odlaskom na pečeni odojak, naravno!

Objavio je napadač Manchester Cityja na društvenim mrežama kako uživa u slobodnoj večeri odlaskom u središte Manchestera gdje je 'navalio' na hranu prije Cityjevog velikog okršaja s rivalom Liverpoolom u nedjelju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Haaland je na svom X računu objavio četiri fotografije na kojima uživa u životu u kineskoj četvrti, uz natpis 'Dan utakmice +1'. Na jednoj od fotografija je i slasna porcija pečenog odojka.

Protiv Dortmunda Haaland je zabio u petoj uzastopnoj utakmici u natjecanju, što ga čini prvim igračem koji je to učinio za tri različite momčadi.

Podsjetimo, za Noć vještica, Haaland je izašao u grad kako bi prestrašio javnost, među kojima su bili i mnogi navijači Cityja.

U videu na svom novom YouTube kanalu pod naslovom: 'Prerušio sam se u Jokera na ulicama Manchestera', Haaland je viđen kako se oblači u svom domu zajedno sa svojom djevojkom Isabel Haugseng Johansen.

Haaland, koji je prije samo nekoliko mjeseci postao otac, spomenuo je kako se veseli što će mu kosa biti obojena u zeleno i da 'nikada u životu nije nosio kostime za maškare'.

Snimka je prikazivala napadača s licem obojenim u bijelo, s dodanim velikim, tradicionalnim Jokerovim osmijehom. Dok se gledao u ogledalo, Haaland je rekao: 'Ne, to izgleda bolesno.'

Zatim je viđen kako izvodi udarce s loptom vani i rekao je: 'I Joker zna igrati nogomet.'