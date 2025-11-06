Haaland je nezaustavljiv! Guardiola je ponovno naštimao orkestar, a Građani pucaju na sami vrh
Sjajnu je utakmicu odigrao Haaland protiv svoje bivše momčadi
U derbiju večeri nogometne Lige prvaka Manchester City je na Etihadu pobijedio Borussiju Dortmund, koju vodi Niko Kovač s 4-1.
Phil Foden je doveo City u vodstvo u 22. minuti, a sedam minuta kasnije Erling Haaland je zabio za 2-0. Kovačeva momčad je mogla smanjiti rezultat u 42. minuti, Adeyemi je pokušao pucati iz neposredne blizine, ali Gvardiol je bio pravovremen u bloku.
Korak bliže pobjedi "Građani" su stigli u 57. minuti lijepim golom Fodena, njegovim drugim večeras. Njemački sastav je uspio smanjiti 72. minuti preko Waldemara Antona, a konačnih 4-1 postavio je Rayan Cherki u sudačkoj nadoknadi. Gvardiol je odigrao cijeli susret za "Građane", dok Mateo Kovačić nije konkurirao zbog ozljede.
Sjajnu je utakmicu odigrao Haaland protiv svoje bivše momčadi te postao prvi igrač Manchester Cityja koji je ikada postigao gol u pet uzastopnih nastupa u Ligi prvaka. Haaland je također prvi igrač koji je postigao ovaj niz za tri različita kluba u Ligi prvaka.
Manchester City je pak sada pobijedio u 20 utakmica, a nije izgubio nijednu u posljednjih 23 domaće utakmice grupne/ligaške faze u Ligi prvaka (tri remija), pri čemu je 16 od tih pobjeda ostvareno s 2+ gola razlike.