Štimac nakon uvjerljivog slavlja: 'Digli smo ljestvicu visoko, pucamo na sve trofeje'

Trener HŠK Zrinjski Igor Štimac bio je u četvrtak iznimno zadovoljan igrom svoje momčadi i uvjerljivom pobjedom 5-0 protiv Lincoln Red Impsa iz Gibraltara u prvom susretu Konferencijske, lige što je potaknulo ambicije mostarskog sastava u europskom natjecanju.

"Čestitke igračima, prije svega jer su odradili apsolutno sve zadatke koje smo pred njih postavili. Rekao sam momcima u svlačionici kapa do poda, ali isto tako pozvao da ostanu ponizni", rekao je Štimac na konferenciji za novinare.

Štimac je naglasio kako vjeruje u svoju momčad te da imaju pravo vjerovati u velike rezultate ove godine.

"Digli smo ljestvicu visoko, ali isključivo iz razloga što sam uvjeren da ovi momci mogu imati punu vjeru u njih. Imaju puno samopouzdanja, ono raste i vjerujem da ovo još nije kraj onoga što možemo postići", rekao je hrvatski stručnjak.

Po njegovim riječima momčad koju trenira ima veliki potencijal.

"Moramo doći do kraja polusezone tako da smo u svim natjecanjima i u igri za sve trofeje na koje pucamo, jer onda će nam to dati priliku da šest tjedana radimo na još puno stvari koje ja želim ostvariti s ovom ekipom koja ima iznimne kapacitete", rekao je.

U prvom susretu Konferencijske lige UEFA Zrinjski je na svom travnjaku s 5-0 slavio protiv prvaka Gibraltara Lincoln Red Impsa, a u ponedjeljak "Plemiće" čeka derbi domaćeg prvenstva Premijer lige BiH protiv Sarajeva, kojega je preuzeo još jedan hrvatski stručnjak Mario Cvitanović.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić za RTL Danas: 'Ovo se ne može ni usporediti s nekim drugim gostovanjima Dinama'