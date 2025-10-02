Ovo je čudo! Hrvati na vrhu Europske i Konferencijske lige

Kakvo ludilo! Dinamo je još jednom svojim navijačima pružio europsku večer za pamćenje. Ovaj puta bez gledatelja i na neutralnom terenu, ali nije to smetalo zagrebačkim Plavima.

Dinamo nije dobro ušao u utakmicu i primo je gol u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi zabio za vodstvo Maccabija. Ipak, samo pet minuta kasnije već je bilo 1:2. Mateo Lisica i Dejan Ljubičić zabili su za preokret, a Austrijanac je bio strijelac i u drugom poluvremenu i stavio za konačnih 1:3.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Dinamo je s ta tri boda na prvom mjestu jedinstvene ljestvice Europske lige sa šest bodova i gol-razlikom 6:2. Zvuči nestvarno, ali je tako.

Zanimljivo stanje je u Konferencijskoj ligi. Tamo je na vrhu HŠK Zrinjski Igora Štimca koji je u prvom kolu pobijedio gibraltarski Lincoln Red Imps 5:0 i zaslužujući tome su na prvom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'