Stigle prve medicinske prognoze: Evo koliko će Marko Livaja izbivati s terena

Prema informacijama portala Germanijak, Marko Livaja izbivat će s treninga i utakmica sljedeća tri tjedna zbog ozljede mišića stražnje lože. Posljedice ozljede, potvrđene nakon pregleda u ponedjeljak, znače da će Hajduk bez svoje glavne ‘devetke’ sigurno igrati subotnji dvoboj s Vukovarom u Vinkovcima, a moguće je da ga neće biti ni 19. listopada protiv Istre nakon reprezentativne stanke.

Livaja je ozlijeđen u prošlosubotnjem susretu protiv Lokomotive. Bol u stražnjoj loži osjetio je već u 30. minuti, a nakon što je na poluvremenu morao napustiti teren, zamijenio ga je Filip Krovinović. Tijekom drugog dijela ostao je na klupi uz led, što je odmah dalo naslutiti da ga očekuje stanka od nekoliko tjedana.

Hajduk je bez Livaje već odigrao dva početna susreta sezone zbog ranije suspenzije, uključujući posljednji dvoboj s Šibenikom. Trener Garcia za nadolazeći susret s Vukovarom razmatra alternative na poziciji napadača, u konkurenciji su Rebić, Kalik i Pukštas.

