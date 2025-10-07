malo veći od Krka /

Foto: Martin Baumann/tasr/profimedia

KÍ je već jednom oduševio Europu, kada je 2023. izborio mjesto u Konferencijskoj ligi

7.10.2025.
9:11
Sportski.net
Martin Baumann/tasr/profimedia
Dok se veliki klubovi tek pripremaju za novu sezonu Lige prvaka, jedan mali tim već je napravio povijesni iskorak. KÍ Klaksvík, klub s Farskih otoka, dva kola prije kraja osigurao je naslov prvaka i time plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka 2026./2027.

Za otočnu zajednicu s tek 50 tisuća stanovnika ovo je više od sportskog uspjeha, stadion s 2500 mjesta redovito se pretvara u slavlje cijelog grada.

Stadion prima samo pola grada i nitko im nije davao šanse, a sad su prvi klub u Ligi prvaka 2026./2027.
Foto: Anders Bjurö/afp/profimedia

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!

KÍ je već jednom oduševio Europu, kada je 2023. izborio mjesto u Konferencijskoj ligi, a sada sanja još veće izazove. Ako doguraju dalje, neki od europskih velikana mogli bi putovati više od 3000 kilometara, do jednog od najudaljenijih nogometnih kutaka kontinenta.

Liga PrvakaFarski Otoci
Stadion prima samo pola grada i nitko im nije davao šanse, a sad su prvi klub u Ligi prvaka 2026./2027.