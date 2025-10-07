Stadion prima samo pola grada i nitko im nije davao šanse, a sad su prvi klub u Ligi prvaka 2026./2027.

Dok se veliki klubovi tek pripremaju za novu sezonu Lige prvaka, jedan mali tim već je napravio povijesni iskorak. KÍ Klaksvík, klub s Farskih otoka, dva kola prije kraja osigurao je naslov prvaka i time plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka 2026./2027.

Za otočnu zajednicu s tek 50 tisuća stanovnika ovo je više od sportskog uspjeha, stadion s 2500 mjesta redovito se pretvara u slavlje cijelog grada.

KÍ je već jednom oduševio Europu, kada je 2023. izborio mjesto u Konferencijskoj ligi, a sada sanja još veće izazove. Ako doguraju dalje, neki od europskih velikana mogli bi putovati više od 3000 kilometara, do jednog od najudaljenijih nogometnih kutaka kontinenta.

