Svi žele vidjeti Bijele: Hajduk rasprodaje stadione i na prijateljskim utakmicama

Hajduk će u sklopu priprema za sezonu koja dolazi igrati prijateljsku utakmicu s Posušjem na stadionu Mokri Dolac u Posušju, a dan uoči utakmice stadion je već rasprodan.

"Poštovani navijači ovim putem vas obavještavamo da je Stadion Mokri Dolac za sutrašnju utakmicu rasprodan u punom kapacitetu. HVALA VAM", objavio je klub na svojoj Facebook stranici. Hajduk je u Sloveniji pobijedio CSKA iz Sofije i Radomlje s po 1:0, a utakmica s Posušjem bit će treća prijateljska u sklopu priprema.

Hajduk sezonu službeno počinje protiv Zire u Azerbajdžanu 23. srpnja u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige, a prije te utakmice, Splićani će odigrati generalku protiv LASK-a iz Linza.

