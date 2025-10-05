Nestvarna majstorija! Ovo je sigurno pogodak godine u Hrvatskoj

Rudeš je u devetom kolu Prve NL dočekao Croatiju iz Zmijavaca kao veliki favorit jer zagrebački klub cilja na sam vrh i povratak u SHNL.

Ipak, Croatia je slavila s 0:3. Nevjerojatan pogodak zabio je Krešimir Nazor u 56. minuti za 0:1. Nazor je dočekao centaršut u srcu Rudešova kaznena prostora i nestvarnim škaricama zabio u suprotni gornji kut Pavlešićeva gola. Ovakvi golovi se rijetko viđaju i vrlo vjerojatno smo vidjeli gol sezone u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Sve o Prvoj NL čitajte na portalu Net.hr.

Do kraja utakmice zabili su Tomislav Gudelj, koji je sezonu i pol proveo u Rudešu, te Fran Petković koji je trećim pogotkom stavio točku na i. Zmijavčani su se popeli na sedmo mjesto s 11 bodova, dok je Rudeš ostao na 15 bodova i nalazi se na petom mjestu, četiri boda iza vodećeg Karlovca.

POGLEDAJTE VIDEO: Priveden navijač koji je u Puli rasistički vrijeđao igrača Varaždina: Evo koliku kaznu traži policija