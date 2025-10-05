Partizan slavio rođendan, a gosti im odgovorili transparentom s ustašama

FK Partizan je u subotu proslavio 80. rođendan. Na svome stadionu u Humskoj u slavljeničkoj su utakmici igrali protiv novosadske Vojvodine.

Nogomet je uglavnom bio u drugom planu jer je slavlje rođendana bilo glavno, tako smo vidjeli bakljadu Grobara već u prvoj minuti utakmice. Na terenu je Partizan slavio 1:0 golom Jovana Miloševića iz jedanaesterca u 18. minuti. Partizan je zasluženo slavio i izbio na vrh ljestvice s bodom više od Crvene zvezde (s dvije utakmice više).

Na gostujućoj tribini bili su i ultrasi Vojvodine Red Firm koji su razvili zanimljiv transparent na kojem je pisalo "100 posto ustaše". Vojvođani su provocirali Partizan i tako im htjeli pokvariti rođendan. Naravno, aludiraju na to da je dugo vremena predsjednik Partizana bio Franjo Tuđman koji je odlučio da će boje biti Crno-bijele po uzoru na Juventus.

Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

