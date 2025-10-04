Real Madrid pobijedio, Mbappe se ozlijedio: Drama na Santiago Bernabeuu

Real Madrid nastavio je pobjednički niz u La Ligi. Na Santiago Bernabéuu pao je Villarreal rezultatom 3-1. U večeri koja je donijela puno uzbuđenja, dvojica glavnih aktera bili su Vinicius Junior i Kylian Mbappé.

Prvo poluvrijeme bez pogodaka

Gosti iz Villarreala pružili su u subotu navečer čvrst otpor u prvih 45 minuta. Real je prijetio preko Rodryga i Viniciusa, ali bez pravog učinka. Villarreal je pak vrebalo svoju priliku iz kontri, no Lunin nije imao previše posla. Publika na Bernabéuu bila je nestrpljiva, ali sve se promijenilo odmah nakon odmora.

Vinicius prelomio utakmicu

Već u 47. minuti Vinicius je iskoristio odličnu akciju i donio Realu vodstvo. Njegova brza reakcija i mirnoća pred golom pokazali su zašto je jedan od ključnih ljudi Ancelottijeve momčadi. U 69. minuti Brazilac je bio siguran s bijele točke i povisio na 2-0, što je Bernabéu dočekao s velikim olakšanjem.

Villarreal se nakratko vratio, Mbappé stavio točku

Gosti su ipak uspjeli unijeti nervozu – Mikautadze je u 73. minuti smanjio na 2-1 i vratio nadu “Žutoj podmornici”. No, samo sedam minuta kasnije, Kylian Mbappé pokazao je svoju klasu. U 80. minuti matirao je protivničkog vratara za 3-1, svoj 14. pogodak u tek deset utakmica ove sezone.

Mbappéova ozljeda zasjenila slavlje

Radost Madriđana ipak je brzo splasnula nakon gola, Mbappé je ostao na travnjaku i uhvatio se za gležanj. Morao je napustiti igru, a cijeli stadion je s nestrpljenjem ispratio situaciju, svjestan da bi svaka ozbiljnija ozljeda Francuza mogla biti veliki udarac za Real.

Real na vrhu ljestvice

Ovom pobjedom Real je došao do 21 boda nakon osam kola i privremeno preuzeo prvo mjesto na ljestvici. Barcelona, s dva boda manje, ima priliku vratiti se na vrh već u nedjelju protiv Seville.

