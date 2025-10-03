ŠOK U MADRIDU /

Rodrygo rekao Xabiju Alonsu da želi otići iz Reala: Odluka je definitivna, više nema povratka

Foto: Jonathan Moscrop/imago Sportfotodienst/profimedia

O Rodrygovom odlasku iz Reala nagađa se već duže vremena

3.10.2025.
17:57
SPORTSKI.NET
Jonathan Moscrop/imago Sportfotodienst/profimedia
Brazilski napadač Rodrygo rekao je treneru Xabiju Alonsu da želi napustiti Real Madrid, javljaju šapanjolski mediji.

O Rodrygovom odlasku nagađa se već duže vremena jer se od dolaska Kyliana Mbappea njegov status promijenio i više nije standardni prvotimac.

Ovoga ljeta Alonso je razgovarao s Rodrygom i Brazilac je bio siguran da će imati priliku za dokazivanje, ali ništa se nije promijenilo i sada je odlučio definitivno otići iz Reala.

Španjolski Fichajes objavio je da je rodrygo u lice rekao alonsu da na kraju sezone želi otići iz kluba jer osjeća da je vrijeme za novi izazov i da je stiglo vrijeme da napusti Real.

Rodrygo je stigao u Real  kao tinejdžer 2019. godine iz brazilskog Santosa, a karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj jer su za njega navodno zainteresirani  Arsenal, Liverpool i Manchester City.

