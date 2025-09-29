Xabiju Alonsu stigla sjajna vijest, navijači Reala su oduševljeni

Nakon teškog poraza u derbiju od Atletica (5:2), Real Madridu i njegovom treneru Xabiju Alonsu je stigla jako dobra vijest - engleski bek Trent Alexander Arnold se oporavio od ozljede brže od očekivanog i mogao bi biti na raspolaganju već odmah nakon reprezentativne pauze.

Trenet se ozlijedio u utakmici prvog kola Lige prvaka protiv Marseillea. Iz igre je morao izaći već nakon pet minuta i nakon pregleda je procijenjeno da će pauzirati barem četiri tjedna, odnosno do kraja listopada.

🚨 Trent Alexander-Arnold is set to be back after the International break. @marca ⏳ pic.twitter.com/z0YKujuVhI — Madrid Zone (@theMadridZone) September 29, 2025

No, došlo je do promjene koja je oduševila sve u Realu.

Trent se oporavlja brže od očekivanog i uskoro će se vratiti u puni trenažni proces. Sigurno će propustiti dvije nadolazeće utakmice, a mogao bi biti spreman za nastup protiv Getafea 19. listopada.

