Xabiju Alonsu stigla sjajna vijest, navijači Reala su oduševljeni
Konačno se u Realu nečemu mogu radovati
Nakon teškog poraza u derbiju od Atletica (5:2), Real Madridu i njegovom treneru Xabiju Alonsu je stigla jako dobra vijest - engleski bek Trent Alexander Arnold se oporavio od ozljede brže od očekivanog i mogao bi biti na raspolaganju već odmah nakon reprezentativne pauze.
Trenet se ozlijedio u utakmici prvog kola Lige prvaka protiv Marseillea. Iz igre je morao izaći već nakon pet minuta i nakon pregleda je procijenjeno da će pauzirati barem četiri tjedna, odnosno do kraja listopada.
No, došlo je do promjene koja je oduševila sve u Realu.
Trent se oporavlja brže od očekivanog i uskoro će se vratiti u puni trenažni proces. Sigurno će propustiti dvije nadolazeće utakmice, a mogao bi biti spreman za nastup protiv Getafea 19. listopada.
