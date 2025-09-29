SLAVLJE U MADRIDU /

Xabiju Alonsu stigla sjajna vijest, navijači Reala su oduševljeni

×
Foto: Lgm

Konačno se u Realu nečemu mogu radovati

29.9.2025.
22:01
SPORTSKI.NET
Lgm
Nakon teškog poraza u derbiju od Atletica (5:2), Real Madridu i njegovom treneru Xabiju Alonsu je stigla jako dobra vijest - engleski bek Trent Alexander Arnold se oporavio od ozljede brže od očekivanog i mogao bi biti na raspolaganju već odmah nakon reprezentativne pauze.

Trenet se ozlijedio u utakmici prvog kola Lige prvaka protiv Marseillea. Iz igre je morao izaći već nakon pet minuta i nakon pregleda je procijenjeno da će pauzirati barem četiri tjedna, odnosno do kraja listopada.

No, došlo je do promjene koja je oduševila sve u Realu.

Trent se oporavlja brže od očekivanog i uskoro će se vratiti u puni trenažni proces. Sigurno će propustiti dvije nadolazeće utakmice, a mogao bi biti spreman za nastup protiv Getafea 19. listopada.

