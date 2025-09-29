GRANDE LUKA /

Modrić se oglasio nakon monstruozne partije i pobjede u derbiju

Modrić se oglasio nakon monstruozne partije i pobjede u derbiju
×
Foto: Profimedia

Modrić je u utakmici s Napolijem bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu

29.9.2025.
21:13
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali "Rossoneri" imaju najbolju razliku pogodaka.

Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, svih 97 minuta, a dan nakon susreta se oglasio na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

"Posebna noć na San Siru, Forza, Milan", napisao je Luka uz fotografije s utakmice.

Modrić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a nakon utakmice svi talijanski mediji hvale njegov nastup i zaključuju da je pobijedio u "dvoboju čarobnjaka" Napolijevog Kevina de Bruynea.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo s igračima iz drugog plana uvjerljivo slavio, a Kovačević poručio: 'Možemo mi i bolje'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GRANDE LUKA /
Modrić se oglasio nakon monstruozne partije i pobjede u derbiju