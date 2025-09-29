Modrić se oglasio nakon monstruozne partije i pobjede u derbiju

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Sada Milan, Napoli i Roma imaju po 12 bodova, ali "Rossoneri" imaju najbolju razliku pogodaka.

Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, svih 97 minuta, a dan nakon susreta se oglasio na društvenim mrežama.

"Posebna noć na San Siru, Forza, Milan", napisao je Luka uz fotografije s utakmice.

Modrić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a nakon utakmice svi talijanski mediji hvale njegov nastup i zaključuju da je pobijedio u "dvoboju čarobnjaka" Napolijevog Kevina de Bruynea.

