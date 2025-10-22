Veliki okršaji /

Spektakl večeras! Tudor protiv Reala, Liverpool na rubu: Evo gdje gledati Ligu prvaka uživo

Foto: Heuler Andrey/diaesportivo

Na terenu će biti i Jurićeva Atalanta

22.10.2025.
7:52
Sportski.net
Heuler Andrey/diaesportivo
Srijeda u Ligi prvaka donosi prave poslastice. Najviše pažnje privlači dvoboj Reala i Juventusa na Santiago Bernabéuu (21:00, HRT 2, Arenasport 1), gdje će Xabi Alonso tražiti treću pobjedu zaredom u Europi, dok Igor Tudor pokušava prekinuti Juventusov niz od šest utakmica bez pobjede.

Liverpool u Frankfurtu (21:00, Arenasport 4) traži prekid crnog niza od četiri poraza, dok će Chelsea na Stamford Bridgeu (21:00, Arenasport 3) ugostiti posrnuli Ajax, koji još nije zabio gol u natjecanju.

Jurić putuje u Prag

Na terenu će biti i Jurićeva Atalanta, koja gostuje kod Slavije u Pragu (21:00, Arenasport 10). Osim tih susreta, igraju i Monaco – Tottenham (Arenasport 5), Sporting – Marseille (Arenasport 7) te Bayern – Brugge (Arenasport 9).

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu

Liga PrvakaIgor TudorJuventusReal MadridGdje Gledati
