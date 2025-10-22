Spektakl večeras! Tudor protiv Reala, Liverpool na rubu: Evo gdje gledati Ligu prvaka uživo

Srijeda u Ligi prvaka donosi prave poslastice. Najviše pažnje privlači dvoboj Reala i Juventusa na Santiago Bernabéuu (21:00, HRT 2, Arenasport 1), gdje će Xabi Alonso tražiti treću pobjedu zaredom u Europi, dok Igor Tudor pokušava prekinuti Juventusov niz od šest utakmica bez pobjede.

Liverpool u Frankfurtu (21:00, Arenasport 4) traži prekid crnog niza od četiri poraza, dok će Chelsea na Stamford Bridgeu (21:00, Arenasport 3) ugostiti posrnuli Ajax, koji još nije zabio gol u natjecanju.

Jurić putuje u Prag

Na terenu će biti i Jurićeva Atalanta, koja gostuje kod Slavije u Pragu (21:00, Arenasport 10). Osim tih susreta, igraju i Monaco – Tottenham (Arenasport 5), Sporting – Marseille (Arenasport 7) te Bayern – Brugge (Arenasport 9).

