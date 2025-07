Njemice bile na pragu iznenađenja, ali pale u produžecima, poznate finalistice Eura

Nogometašice Španjolske izborile su plasman u finale Europskog prvenstva nakon što su u Zurichu pred 22.000 gledatelja nakon produžetaka pobijedile Njemačku sa 1-0.

Pogodak odluke postigla je Aitana Bonmati u 113. minuti.

Aktualne svjetska prvakinje su bile bolje veći dio susreta, no unutar 90 minuta nisu uspjele svladati sjajnu njemačku vratarku Ann Katrin Berger. Najbliže golu bila je španjolska kapetanica Irene Paredes koja je u 40. minuti pogodila okvir gola.

Španjolska će finalu igrati protiv aktualnih europskih prvakinja Engleskinja koje su u utorak nakon produžetaka svladale Italiju sa 2-1.

Talijanke su povele u 33. minuti golom Barbare Bonansee i vodile su sve do 96. minute kada je izjednačila Agyemang čime je Engleskoj omogućila produžetke.

Kada su igračice obje reprezentacije već bile mislima na jedanaestercima uslijedila je odluka. U 119. minuti je dosuđen jedanaesterac za Englesku. Udarac Kelly je obranila talijanska vratarka, ali se lopta odbila do Kelly koja je iz drugog pokušaja pogodila za veliko slavlje Engleskinja.

Rekordan broj produžetaka

Ovaj dramatičan dvoboj u Ženevi vodila je hrvatska sutkinja Ivana Martinčić, dok je prva pomoćnica bila Sanja Rođak Karšić.

Zanimljivo, prvi put četiri utakmice na jednom ženskom EURO-u otišle su u produžetke. Ovo je i prvi turnir na kojem su oba polufinala trajala dulje od 90 minuta.

Engleskinje traže osvetu za SP

Finale EP-a bit će repriza posljednjeg finala SP-a kada je Španjolska slavila protiv Engleske sa 2-1.

Engleskoj će to biti četvrto finale, pri čemu drugo u nizu, a do sada su engleske nogometašice slavile samo jednom, 2022. S druge strane Španjolske su izborile svoje prvo europsko finale.

Završni susret na rasporedu je 27. srpnja u Baselu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska sutkinja bacila Talijanke u šok, a Engleskinje u ekstazu