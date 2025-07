Švicarke pred 30 tisuća navijača dugo odolijevale, ali Španjolke su pokazale majstorstvo

Očekivano su se nogometašice Španjolske plasirale u polufinale Europskog prvenstva, u Bernu su s 2-0 svladale Švicarsku, domaćina natjecanja.

Ulogu favoritkinja Španjolke su potvrdile u nastavku susreta s brza dva pogotka, premda je sve moglo biti lakše za njih da je Caldentey u devetoj minuti realizirala jedanaesterac.

Pogotke su postigle Athenea Del Castillo u 66. i Claudia Pina u 71. minuti, a u 88. je reprezentacija Španjolske propustila realizirati još jedan udarac s bijele točke, u završnici ogleda neuspješna je pritom bila Putellas.

U nadoknadi susreta Švicarska je ostala s igračicom manje nakon isključenja Maritz.

U polufinalu će Španjolke igrati protiv pobjednika posljednjeg četvrtfinalnog meča, a to je subotnji dvoboj Francuskinja i Njemica.

Ranije su međusobni polufinalni susret osigurale Italija i Engleska, ekipe koje su u četvrtfinalima svladale Norvešku, odnosno, Švedsku.

