Španjolci pišu da je sve jasno: Sudbina Dominika Livakovića se zna

Napravljen je još jedan veliki korak prema odlasku Dominika Livakovića iz Girone. Hrvatska jedinica ostala je na klupi u Gironinom porazu u Kupu od trećeligaša Ourensea.

"Znam tko će braniti", izjavio je trener Michel uoči utakmice u Ourenseu, na sjeveru Španjolske. "Ne volim što ljudi tračaju jer je Livaković jedan od naših vratara. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne", dodao je na pitanje o situaciji među vratnicama.

Girona, koja se bori za opstanak u Primeri, primila je gol u Ourenseu već u prvoj minuti kada je precizan bio igrač domaćih Alvaro Yuste. Krilni kolumbijski igrač Yaser Asprilla poravnao je rezultat u 24. minuti, ali je pobjedu trećeligašu donio marokanski krilni nogometaš Omar Ouhdadi u 64. minuti.

I Španjolci pišu da je sada kraj

Za Gironu je branio prvi vratar Gazzaniga, a Livaković nije ulazio pa je i španjolski Diario AS napisao da je ovime "potvrđeno kako će Livaković biti prvi Gironin odlazak ove zime. Hrvatski vratar nije odigrao niti minute i ostao je bez debija. To je ključno jer da je upisao i minutu, ne bi mogao napustiti Gironu jer UEFA ne dozvoljava igranje za više od dva kluba u jednoj sezoni".

Sada nema šanse da Livaković ostane u Gironi, a gdje će otići ovisi o njemu i njegovom matičnom klubu Fenerbahčeu s kojim ima ugovor do 2028. Najviše se spominje Dinamo i to je opcija koja bi mogla zadovoljiti sve strane.

