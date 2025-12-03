Bolno ispadanje za Vuškovićev HSV: Hrabrom Hamburgu presudili jedanaesterci

Nogometaši Holstein Kiela posljednji su četvrtfinalisti njemačkog DFB Pokala nakon što su u gostima pobijedili Hamburg s ukupnih 5-3 poslije jedanaesteraca.

Nakon 90 minuta bez golova Hamburg je poveo u 107. minuti pogotkom Jatte. No, to nije bilo dovoljno za prolaz u tom trenutku jer je u 118. uzvratio Harres čime je izjednačio na 1-1 i goste iz Kiela odveo u raspucavanje s bijele točke.

Gosti su u kulminaciji ovog dvoboja bili bolji te za njih jedino udarac s bijele točke nije pogodio Ivezić. Kod Hamburga nisu uspješni bili Muheim i Soumahoro.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok je za goste od 78. zaigrao Ivan Nekić, a donedavni igrač Varaždina je bio precizan kod raspucavanja.

Nogometaši minhenskog Bayerna izborili su plasman u četvrtfinale nakon pobjede 3-2 kod Union Berlina. Oba pogotka domaći sastav je postigao iz jedanaesteraca, dok su dva od tri pogotka Bayerna bili autogolovi. Bayern je poveo u 12. minuti autogolom Ansaha, dok je Kane u 24. povećao na 2-0 i izrežirao, činilo se, lagodnu utakmicu Bayerna.

U 40. minuti Querfeld je pogodio s bijele točke za prvi pogodak Union Berlina na utakmici, ali je u nadoknadi prvog dijela Bayern vratio dva gola prednosti nakon novog autogola. Autor je bio Leite. Querfeld je realizirao novi jedanaesterac u 55. minuti za 2-3. Do kraja ogleda obje su momčadi propuštale prilike, a rezultat se više nije mijenjao i Bayern je time potvrdio ulogu favorita.

Stanišić slavio

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern, dok su Josip Juranović i Marin Ljubičić ostali na domaćoj klupi za pričuve kroz čitavi susret.

Nogometaši Freiburga i Stuttgarta plasirali su se u četvrtfinale nakon što su ostvarili pobjede protiv drugoligaša Darmstadta i Bochuma.

Freiburg je pred svojim navijačima pobijedio Darmstadt 2-0 u dvoboju u kojem je pocrvenio hrvatski igrač Matej Maglica, inače član Darmstadta. U 89. minuti Maglica je dobio drugi žuti karton. Igor Matanović je tek u sudačkoj nadoknadi ušao u igru za Freiburg. Golove su postigli Grifo u 42. minuti iz jedanaesterca te Holer u 69. minuti.

Istim je rezultatom Stuttgart slavio kod Bochuma u ogledu gdje je tragičar bio domaći igrač Strompf. On je prvo u 12. minuti postigao autogol, a na samom kraju prvog dijela je zaradio isključenje. Drugi gol za Stuttgart je dao Undav u 47. minuti.

U utorak su četvrtfinale izborili Bayer Leverkusen, Leipzig, Hertha i St. Pauli. U derbiju ove faze natjecanja Bayer je u Dortmundu s 1-0 pobijedio Borussiju, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač.

DFB Pokal, osmina finala:

Hamburg - Holstein Kiel 0-0, 1-1, jedanaesterci 3-5 (Jatta 107/Harres 118)

Union Berlin - Bayern 2-3 (Querfeld 40-11m, 55-11m/Ansah 12-ag, Kane 24, Leite 45+4-ag)

Freiburg - Darmstadt 2-0 (Grifo 42-11m, Holer 69)

Bochum - Stuttgart 0-2 (Strompf 12-ag, Undav 47)